Peña en el Senado: defendió el acuerdo con el FMI, reafirmó el rumbo económico del Gobierno y recibió criticas

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, presentó un nuevo informe de gestión en el Senado y defendió el acuerdo del gobierno nacional con el FMI, las decisiones en la política económica y ratificó el camino que sigue el presidente Macri en su gestión.

Peña señaló que pese a las "turbulencias" que afectaron a la economía "el plan económico sigue siendo el mismo" y advirtió que "estamos convencidos de que éste es el camino y que las dificultades las vamos a superar mas rápido y mejor cuanto más juntos estemos".

"La estrategia para transitar los caminos del desarrollo y crecimiento los trazamos en el Plan Productivo Nacional que tiene ocho pilares que se refieren a un camino coordinado y paciente que busca consolidar la economía, dar trabajo formal a millones de personas y ayudar a reducir la pobreza que es el principal objetivo de éste gobierno", señaló .



En esa línea, destacó que esos ocho pilares contemplaban "reducir el costo de capital; mejorar el capital humano y la productividad laboral; ejecutar un plan de infraestructura y energía transparente y federal; fomentar la innovación y la tecnología; bajar impuestos y tener una estructura impositiva equitativa y eficiente; impulsar la competencia y combatir los monopolios; integrarse inteligentemente al mundo y simplificar la relación del Estado con las empresas y los ciudadanos".

Peña hizo referencia a la economía y apuntó que "en 2017 creció 2,9%, aumentó la inversión más de 10% y crecieron también las exportaciones y el consumo", al tiempo que "más argentinos consiguieron trabajo y se redujo la pobreza". "Desde mediados de 2016 a diciembre de 2017 más de 2,7 millones de argentinos salieron de la pobreza", indicó.

En la misma línea, sostuvo "este proceso de crecimiento continuó durante el primer trimestre de este año, cuando la economía se expandió 3,6% interanual, impulsada principalmente por el crecimiento de 18% en la inversión, que siguió batiendo récords".



Sin embargo, advirtió que a partir de abril último "ya se registró una desaceleración por el impacto de la sequía", a lo cual se sumaron otros factores que complicaron a la economía, como "la suba del precio mundial del petróleo y, especialmente, una fuerte volatilidad en los mercados financieros internacionales impulsada por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos y la consecuente apreciación del dólar a nivel global".

El panorama presentado por el jefe de Ministros recibió críticas de algunos senadores de la oposición, quienes lo acusaron de hacer un discurso "excesivamente optimista", aunque valoraron que haya estado presente para dar respuestas a las preguntas realizadas por escrito.

"Lo que dijo el jefe de Gabinete no tiene nada que ver con la realidad. Estamos en una situación difícil. Hay una crisis desatada", sostuvo el senador peronista José Mayans, quien se enfrentó con el ministro en el momento en que Peña respondió las consultas.



El legislador formoseño protagonizó un momento de tensión con la vicepresidente Gabriela Michetti durante el momento de su discurso. Mayans se extendió más allá de los diez minutos pautados para que cada senador se expresara. La presidente del Senado le llamó la atención en tres oportunidades pero el legislador prosiguió con su discurso verborragico.

La última intervención de Michetti fue contundente. "Me siento agraviada como mujer. Se lo pedí en reiteradas oportunidades. Estoy conduciendo y usted no me da bolilla", le dijo. Mayans le respondió arriba de sus palabras: "Esta no es una cuestión de género. Estamos hablando de una crisis muy importante", indicó, enojado porque se había quedado sin tiempo para hablar.

"Los tiempos se acaban y es necesario venir con una propuesta. Sincerarse. Y no venir a hablar de un país imaginario", aseguró el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, presidente del bloque que lidera Cristina Kirchner. Y agregó: "Parece un país ajeno a la realidad en la que uno se desenvuelve".



El senador misionero Maurice Closs también apuntó contra el gobierno nacional y cuestionó tanto a la administración de Cristina Kirchner como a la de Macri. "Era obvio que no iba a andar bien un esquema de tipo de cambio atrasado como el del gobierno anterior, pero tampoco llevar adelante un ajuste cuando hay tres sectores, como el financiero, las mineras y el campo, que están ganando mucha plata. Eso al pueblo le va a caer mal", afirmó.

Por último, el peronista Miguel Pichetto pidió constituir "un diálogo serio" y le pidió al gobierno que analice el impacto de las medidas que toman. "Hay una realidad incontrastable", le dijo a Peña con respecto a la situación económica del país.

Pichetto apuntó contra el presidente Macri y dijo que "si todo salió tan bien como lo cuenta, el ministro de (Juan José) Aranguren tendría que estar cumpliendo funciones". "Algo se hizo mal, porque si el hombre hizo todo bien, no se entiende por qué lo sacaron", indicó.



Al final, Peña fue claro y aseguró que no niegan "que haya complicaciones" e hizo referencia al pasado: "Recibimos una economía con severos problemas estructurales. Seguimos creyendo que el camino del desarrollo a largo plazo, que es lo que no tuvimos durante mucho tiempo, es el que nos va a sacar de esta situación".

Fuente: Infobae