La joven argentina que inspiró los pañuelos por el derecho al aborto en Latinoamérica

Lola Ocón Morgulis tiene tan solo 18 años, cursa el CBC de Derecho y su pasión, además del feminismo, es la pintura. Uniendo ambas cosas tomó el pañuelo verde -ese cuya historia ancla en las Madres de Plaza de Mayo- y lo renovó con colores y diseños de las campañas por el derecho al aborto legal en distintos países de Latinoamérica.

Luego de la media sanción en Diputados, el proyecto que pretende legalizar la interrupción voluntaria del embarazo se sigue debatiendo socialmente y espera la votación en el Senado. Mientras tanto, pasan cosas.

"En Facebook encontré la página por el derecho al aborto legal en México, me gustó mucho el logo que habían elegido y lo dibujé en una hoja. Tardé 15 minutos en hacerlo, entonces agarré un pedazo de tela, lo corté y cosí con forma de pañuelo, y le dibujé encima el diseño. Me lo puse como pañuelo y me saqué una foto diciendo ‘les doy todo mi apoyo, me alegra mucho que estén haciendo este movimiento’. Me respondieron muy emocionadas contándome que era el primer pañuelo físico que existía, y compartieron las fotos en Twitter. Tuvo mucha repercusión, se hizo viral, y me fui contactando, de la misma manera, con otros países”, cuenta Lola. La cuarta ola feminista, o la llamada 'revolución de las hijas', parece viralizarse por tuits y posteos de Facebook. Incluso los colores y consignas, se debaten en grupos cerrados, y se definen por la votación de los participantes.

El pañuelo verde argentino, con una cinta doblada en diagonal blanca, tiene adjunta la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”. La primera asamblea en nuestro país, una semilla de lo que luego sería la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, se inició en el año 2003, y fue presencial.

ero la ola de los pañuelos, luego de la media sanción, fue colorida y se viralizó. A México le siguieron Chile, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Perú. Le fue yendo mejor y mejor y empezaron a llamar a Lola desde medios de comunicación, páginas y Centros de Estudiantes para actividades de difusión.

“A las campañas latinoamericanas les interesó que yo fuera probando distintos modelos de pañuelos y acepté. Desde Colombia, por ejemplo, me pasaron el modelo, tuvo un par de reformas, le cambiaron cosas, cambiaron 'la maternidad será deseada o no será' por 'el embarazo será deseado o no será' para que sea más inclusivo para la comunidad de personas trans que tienen cuerpos gestantes y, por ejemplo, cuando hablé con Chile no se ponían de acuerdo sobre qué color hacer el pañuelo, luego lo cambiaron a verde. Yo no elijo el diseño ni el logo ni el color, solo hago los pañuelos y los difundo”.

El fin de semana pasado, en una muestra colectiva en Urda Espacio Cultural que reunió a todos los pañuelos, algunas personas posaron para fotos grupales en apoyo a las campañas. “Para mí, unir la militancia feminista y el dibujo, fue tocar el cielo con las manos”, agrega Lola (cuyo alias en redes es Lolu Ocón Morgulis).