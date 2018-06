INTERNARON A MORENA RIAL

Según explicó Morena en redes, tenía “los glóbulos rojos en dos, cuando deberían estar en 14”.

La joven, que viene de unos días muy complejos por la ruptura con Facundo Ambrosioni, posteó fotos donde se la vio con dolor mientras le realizaban el procedimiento.

“Dios, ayúdame”, escribió en una de las imágenes.

Esta semana, además, contó que su situación económica no es la mejor y que vive “con un sueldo mínimo”.

Morena sorprendió a todos cuando el miércoles por la noche informó su separación de Facundo Ambrosioni tras cuatro meses de una intensa relación, que en el medio incluyó su pelea con su papá, Jorge Rial.

"Me separé de Facundo. En principio le había pedido un tiempo y él me dijo que en tiempos no cree. Y esa frase significa ’voy a hacer con otras lo que quiera’", confesó.

Fuente: www.ellitoral.com