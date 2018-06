"Saludos" de Corral para Lilita y otra postulación para Barletta

“Le dejamos saludos a Carrió”. Irónico pero menos belicoso que ella, el intendente de la ciudad le respondió a la líder de la Coalición Cívica. “Lilita” había estado la semana pasada en Santa Fe; dejó frases desopilantes como la autorreferencial de que está “totalmente pirada y de novio con Mac Taylor”, pero también definiciones políticas. Allí fue cuando, consultada por El Litoral, dijo que el candidato a gobernador en Santa Fe por Cambiemos debía ser Mario Barletta. “Con algunos no voy bajo ninguna circunstancia”, se despachó, indagada sobre la figura de Corral.



El intendente de la ciudad no estaba en el país para responder. Lo hizo ayer. “Le dejamos saludos a Carrió. Yo no estaba en ese momento en Santa Fe; si no, con mucho gusto la hubiéramos recibido. Le tenemos mucho respeto -dijo-; hizo un aporte por temas institucionales en el país, y eso está muy bien”. Pero a renglón seguido, volvió a usar la ironía para decir que quizá como “ella está en un cargo legislativo, tiene más tiempo para hablar de política y candidaturas. Nosotros -se diferenció-, los intendentes que estamos en el día a día, no tenemos tiempo para pensar en las candidaturas a gobernador de 2019. No nos parece tampoco estar discutiendo eso”, sentenció.

Con Barletta



La eventual candidatura de Barletta tuvo en las últimas horas otro guiño, además del de Carrió. Ayer, en el comité departamental de la UCR Rosario, el actual embajador se reunió con referentes del centro-sur de la provincia para comenzar a explorar el camino de su postulación. Uno de los promotores del encuentro fue Julián Galdeano, aunque no en su carácter de presidente del partido, sino como representante de MAR.



“Nuestra idea es darle volumen a una candidatura radical dentro de Cambiemos”, dijo el legislador a este diario. Ése es el dato saliente del encuentro, que pretenden replicar en todo el territorio provincial. Se piensa en un radicalismo ya como partícipe pleno de la alianza con el PRO, y no como aliado del Socialismo en el Frente Progresista. “En ese marco, nos parece interesante analizar la candidatura de Mario, y empezar a acompañarlo para conformar una propuesta que sin excluir a nadie, busque aportar a la construcción de una alternativa en el marco de Cambiemos”, insistió.



Los impulsores de esta estrategia consideran que en la actual coyuntura política y -sobretodo- económica, es más pertinente encabezar una fórmula con un referente radical, antes que con uno del Pro. “Un candidato radical, además, nos daría una ventaja para convocar a muchos correligionarios que no tienen aún una identificación clara o están en proceso de decidirse. Vemos con entusiasmo que sea Barletta”, sostuvo el diputado. “Fue varias veces legislador y tiene experiencia de gestión; tomamos todo eso como un activo, sin descartar otras posiciones y sobre la base de que lo más deseable sería un entendimiento dentro de Cambiemos”, planteó.



Respecto de qué sucederá con el resto del radicalismo que hoy todavía tributa en el Frente Progresista, Galdeano admitió que su idea es “que la UCR integralmente confluya en una sola acción. Pero hay procesos que todavía no están del todo maduros para todos los actores políticos. Y en eso somos comprensivos”.



¿Pro y PS?



Finalmente, Galdeano contó que en el encuentro de ayer hubo planteos acerca de la necesidad de conformar un frente “no peronista” en la provincia. “Sería sobre la base de Cambiemos, con sectores del Socialismo. Eso podría ser viable. Soy un impulsor de ello, pero es prematuro aún”, concluyó.

Fuente: www.ellitoral.com

Foto: www.ellitoral.com