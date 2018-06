Cómo puede funcionar "la Selección de los jugadores" frente a Nigeria

La idea es que Messi no baje tanto y que -cuando lo marquen- sus compañeros aprovechen los espacios

Ya no hay tiempo para más. Jugadores o Jorge Sampaoli (o quienes armaron la táctica y la estrategia), deben imponer una idea de juego de la Selección. Este es el partido que se imagina:

1) La función de Messi

Será crucial primero la actitud del 10, que no juegue parado como contra Croacia. La idea es que no baje a buscarla tanto. Por eso se incluyen muchos volantes de juego. También será decisivo que cuando Leo arrastre dos o tres marcas, como suele ocurrir, sus compañeros aprovechen esos espacios que se habilitan.

2) Los históricos, a favor y en contra

Será casi el mismo equipo base que llegó a las finales de Copa América con Gerardo Martino. Sobra experiencia. Con una diferencia: el tiempo pasó y los niveles de varios bajaron. La Selección promedia los 30 años de edad entre sus titulares. Sólo Messi y Di María cambian el ritmo del medio hacia arriba. Parece demasiado poco.

Comienza a las 15 (hora argentina), televisado por TV Pública, TyC Sports y DirecTV.

3) El esquema

​Argentina saldrá con cuatro defensores. El dibujo irá mutando. En defensa será 4-4-2. En ataque por momentos 4-2-3-1 o 4-3-3. Después de la reunión del viernes que tantas polémicas disparó, habrá una formación con el 70% a gusto de los futbolistas y con el 30% según el paladar del entrenador. Los regresos de Rojo, Banega y Di María, tras haber sido borrados ante Croacia, debilitan a Sampaoli. El sistema es el que más comodidad les regala a Messi, Mascherano y compañía. ¿Y el cambio del 9? Parece ser más del DT el ingreso de Higuaín por Agüero.

4) La posesión

Será la búsqueda en el medio. Tener mucho la pelota para quitarle posibilidad de réplica a la veloz Nigeria. No cambiar golpe por golpe será el objetivo.



5) La cobertura de espacios

Argentina necesitará no resquebrajarse para evitar exponerse a los ataques picantes nigerianos, con Musa que suele ser muy astuto para moverse a espaldas de los volantes, y desde ahí partir al arco rival. En una defensa sólida empezará a gestarse cualquier posibilidad de victoria.

6) La salida por abajo

Arriesgar lo menos posible debería ser un mandamiento. No sobran cualidades individuales para tocar desde atrás. Y tampoco confianza. A no dudar en saltar líneas con una pelota larga para luego ir por la segunda jugada.

7) El desborde

Por la derecha, no hay muchas ilusiones: Messi se cierra, Enzo Pérez no es el de Estudiantes y la proyección no es el fuerte de Mercado. Por la izquierda se espera que Di María esta vez decida lo correcto en cada finalización. Tagliafico sube con criterio.



8) El arquero

Atajará Franco Armani por Wilfredo Caballero, el de la desgracia ante Croacia. Debutará el de River en la Selección. En la conferencia se lo notó híper seguro. Se supone que no le tendría que pesar. Argentina requiere que no falle.

9) Nigeria

No es una potencia, pero vuela con libertad por todos los sectores de la cancha y es un adversario impredecible. Suele ser ingenua en el retroceso. Argentina, en condiciones normales, con un equipo bien conformado y con autoestima, debería ser favorita. El tema es que es un escenario raro, extraño. Por eso, primero a no fallar atrás. Luego, alguna jugada arriba aparecerá

10) Las emociones

El aliento de los hinchas en la puerta del hotel juega a favor y calienta el corazón. El dilema es la cabeza. ¿Qué pasa si Nigeria golpea primero? ¿Cómo reaccionarán estos jugadores que cargan una mochila pesadísima por las tres finales perdidas, una del mundo y dos de Copa América, en un país tan exitista que los tilda de perdedores en lugar de valorarlos?

Fuente: Clarín