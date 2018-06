Campaña a favor de las dos vidas: carta a Senadores Nacionales

Hablamos sobre la Ley de despenalización del aborto en Argentina, pero en realidad muy poca es la gente que sabe fehacientemente de lo que se trata en realidad. Muchos profesionales de la medicina, se han pronunciado en contra de la misma, haciendo referencia a la letra chica de esta, de la que poco se habla y poco se da a conocer. Si analizamos en profundidad esta Ley, se puede ver claramente lo que esta propone. Hay elementos claves que no se quieren dar a conocer a la opinión pública.

A raíz de esto, en nuestra ciudad haciendo oír su voz, realizando una campaña consistente en enviarles a los respectivos Senadores de la Nación una carta, escrita de puño y letra, breve y concreta a favor de la vida, sin amenazas ni agresiones; en donde se manifieste que muchos Rafaelinos están a favor de las dos vidas; no solamente de los bebés que no han nacido y no tiene voz, si no de aquellos que aún no comprenden que el aborto es algo malo. La misma deberá enviarse en sobre cerrado y dirigida a un Legislador en particular; estos constantemente están recibiendo mensajes de texto al respecto, pero este tipo de cartas manuscritas de manera personal, tiene mayor llegada emotiva. Una vez recepcionadas, serán llevadas al Senado de la Nación en la ciudad del Buenos Aires, el lunes venidero. La cartas deben acercarse a Jorge Cofett 644 -Semanario Cristo hoy.

El nuevo nuevo texto redactado de la Ley, en base al proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, incluye además, otros proyectos de interrupción voluntaria del embarazo y algunas modificaciones de última hora.

Entre las principales modificaciones consensuadas, se encuentra la introducción de la objeción de conciencia, la de una asesoría profesional, y una modificación respecto de cómo funcionaría la ley en casos de menores de 16 años. Estos puntos habrían sido clave para conseguir más adhesiones.

Si se tratara de una niña, adolescente o persona gestante menor de dieciséis años, la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento (y el de los padres) conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial (que lo pide para prácticas médicas invasivas), en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y con la Ley Nº 26.061".

Además, según el artículo 8°, habrá consejerías en los centros de salud con la obligación de dar información, atención previa y posterior médica, social y psicológica, y acompañamiento a quienes requieran la práctica. Dichos establecimientos no podrán pedir autorización judicial ni requisitos extra para abortos hasta la semana 14. Los profesionales no podrán ser penados por cumplir la ley.

Respecto a la "objeción de conciencia" –que fue un tema puntualmente planteado por muchos legisladores– la norma señala que el o la profesional de la salud que deba intervenir en el aborto "tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización". Solo podrá eximirse de esta obligación cuando haya manifestado su objeción previamente, de manera individual y por escrito, habiéndola comunicado a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.

Habrá penas de prisión para los profesionales de la salud que practiquen abortos sin consentimiento de la mujer o más allá de la semana 14. También para los médicos que se nieguen a cumplir la ley y para las mujeres que aborten a partir de la semana 15.

El proyecto contempla modificaciones al artículo 85 del Código Penal, sobre las penas para quien causare un aborto sin consentimiento de la mujer. Además, se incorpora el artículo 85 bis, donde se establecen penas de "6 meses a 2 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto"; aumentando las penas a 5 años en caso de que la mujer finalmente no haya podido acceder a la interrupción del embarazo.

"No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional", cita la modificación del artículo 86, mientras que el cambio al artículo 88 penaliza a la mujer o persona gestante que "causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana 15" y no mediaren los supuestos de violación, riesgo de vida o inviabilidad de vida extrauterina del feto.



Esta información de suma importancia para la comunidad médica, quienes ya se están levantado fuertemente contra de la Ley, porque los pone en una situación muy complicada.



Esta promueve solo una libertad: la de realizar un aborto, pero restringe en forma arbitraria la libertad del médico.