UN DÍA COMO HOY EN LA HISTORIA

Lo que el viento se llevó ("Gone with the Wind", en inglés) es una novela escrita por la autora Margaret Mitchell; es uno de los libros más vendidos de la historia, y constituye un clásico de la literatura norteamericana. Debido a su adaptación al cine se convirtió en uno de los más grandes íconos o mitos de la cultura popular contemporánea. La obra de Mitchell fue publicada el 30 de junio de 1936. La autora se basó en su conocimiento enciclopédico de la Guerra de Secesión y los momentos dramáticos de su propia vida para escribir la novela, usando una vieja máquina de escribir Remington. El éxito de la novela fue total y en 1937 ganó el prestigioso Premio Pulitzer. Incluso antes de ser publicada la primera edición, en mayo de 1936, el productor de cine estadounidense David O. Selznick decidió comprar los derechos para hacer una película basada en la novela, siguiendo los consejos de su editor de historia Kay Brown, quien había leído una copia de la obra, previa a la publicación. Selznick compró los derechos para hacer la película por 50.000 dólares, una cifra de dinero récord para la época. La película "Lo que el viento se llevó" fue estrenada el 15 de diciembre de 1939 y tuvo un éxito arrollador; con el paso de los años se ha consagrado como uno de los grandes clásicos, y en todas las encuestas y estudios de la crítica compite con Casablanca y Ciudadano Kane, por el sitial de honor como la mejor película de la historia del cine.