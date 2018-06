MORENA RIAL: ¡ "NO SE PARA QUÉ M..........ME ADOPTARON"!

La joven hija del conductor de Intrusos, Jorge Rial, sigue enojada con su papá. Todavía no están claros los motivos que desataron la pelea entre ambos, pero ya salieron a la luz el conflicto con el ahora ex novio de Morena (relación que Jorge no aprobó nunca), los "negocios oscuros" de los que lo acusó la mediática Natacha Jaitt, las "malas personas" que rodean al conductor según su hija y ahora los conflictos por la adopción de la joven.

Morena sorprendió a todos cuando el miércoles por la noche informó su separación de Facundo Ambrosioni tras cuatro meses de una intensa relación, que en el medio incluyó su pelea con su papá, Jorge Rial.

"Me separé de Facundo. En principio le había pedido un tiempo y él me dijo que en tiempos no cree. Y esa frase significa ’voy a hacer con otras lo que quiera’", confesó.

A pocas horas de su publicación dedicada a su ex, la joven apuntó directamente a su papá y a su madre adoptiva, Silvia D'Auro.

“Todo en esta vida vuelve. Voy en contra de vos hasta la muerte, ¡no sé para qué m..... me adoptaron! Seguramente hubiera sido más feliz”, lanzó muy enojada en sus historias de Instagram.

Según lo recordado por el sitio de noticias El Patagónico, allá por 2015, el propio Rial había contado detalles de la adopción de Morena: “llegó a mi vida desde que nació. Su mamá biológica estuvo los dos últimos meses de embarazo en la casa de mi vieja. Era una chica muy joven del interior, que había tenido varios hijos y ya los había dado en adopción".

“Nació la beba, se hizo un sorteo en el juzgado y nos dieron primero la guarda por seis meses. En ese tiempo, la madre biológica puede oponerse y llevársela, y la asistente social o el juez pueden quitártela (...) Nunca apareció y jamás permitiría que me pidiera nada”, había indicado Jorge.

“Morena tenía otro nombre, que fue el que le puso su mamá biológica. Cuando nos dieron la tenencia definitiva, fuimos al Registro Civil y le pusimos Morena. Ella sabe todo sobre su origen”, había revelado a revista Pronto.

Fuente: www.ellitoral.com