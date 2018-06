CORRÍA POR LA PLAYA, CRUZÓ SIN QUERER LA LÍNEA FRONTERIZA ESTADOUNIDENSE Y QUEDÓ PRESA

Se llevó "el peor susto de su vida". Por cruzar accidentalmente la frontera entre Canadá y Estados Unidos haciendo “jogging”, la francesa Cedella Roman, de 19 años, fue detenida durante quince días en un centro estadounidense para migrantes.

“Cuando vuelvo a pensarlo me parece increíble”, declaró la joven a CBC, en plena controversia sobre la política migratoria de la administración de Donald Trump.

Mientras se encontraba distenida, corriendo, la joven llegó "al fin de la playa".

“Comienzo a correr con rapidez, llego al fin de la playa y veo que la marea sube”, dijo. Al regresar, la mujer vio un pequeño camino por el que decide entrar para tomar una foto del paisaje antes de volver.

Y en ese momento... dos agentes estadounidenses de vigilancia fronteriza la acusaron de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Roman, trató de explicarles que no traía papeles por encontrarse haciendo deporte y que era una estudiante que simplemente había pisado territorio estadounidense "sin darse cuenta".

"Me pidieron que me quitara todas mis pertenencias personales, como mis joyas, me registraron en todas partes. Entonces entendí que se estaba poniendo muy serio y comencé a llorar".

Los oficiales trataron de tranquilizarla pero le explicaron que no podían dejarla libre.

La joven pensó que recibiría una multa o una simple advertencia. Sin embargo, al no llevar encima ningún tipo de identificación, acabó en el Centro de Detención del noroeste de Tacoma, a más de 200 kilómetros al sur de donde fue arrestada.

La joven vivió a partir de ahí, una pesadilla por la incertidumbre y la injusticia. En el lugar de detención pasó dos semanas, con 60 camas y 100 personas en calidad de retenidos por inmigración ilegal.

"Estuvimos encerrados todo el tiempo y en el patio había alambres de púas y perros", contó en entrevista con la agencia de noticias AFP. "Ver a personas que venían de África y de otros lugares encerradas por tratar de cruzar la frontera, puso mi experiencia en perspectiva".

Fuente: www.ellitoral.com