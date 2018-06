EL PRÉSTAMO DEL FMI: QUÉ IMPACTO TENDRÁ EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Se trata del mayor préstamo realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mayor pedido por un gobierno argentino en toda su historia: 50 mil millones de dólares. Es sabido que el Fondo no presta dinero sin pedir algo a cambio. Los montos se irían depositando en las arcas argentinas (comenzaron esta semana) a medidas que el país vaya dando algunos pasos solicitados por el organismo internacional. El más importante: ajustar.

Por el momento, sólo se publicaron una serie de documentos con los compromisos de reducción de déficit fiscal primario desde el 2,7% hasta 1,3% en 2019 y luego hasta el equilibrio fiscal en 2020.

Todavía depende de la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. Es un préstamo “precautorio” que “sirve como una línea de crédito que Argentina puede activar, según sea necesario, durante un período de tres años”, explicita el Fondo en su sitio oficial sobre la negociación con el país.

No obstante, El Litoral consultó al ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, y a dos economistas para intentar dilucidar cómo pueden estos ajustes influir en la región -si es que lo hará- y qué futuro le depara a Santa Fe de cara a los recortes que se proyectan hilvanar.

Más dudas que certezas

* Gonzalo Saglione, ministro de Economía de la provincia de Santa Fe.

—¿Cómo puede influir el préstamo del FMI en la provincia?

—Hay muy poca información todavía respecto a los compromisos que se asumen en el marco del acuerdo. En base a la conferencia brindada, es un acuerdo que aporta tranquilidad al mundo financiero y deja interrogantes sobre la economía real. Hay que ver qué medidas económicas se van a tomar para que el impacto no sea significativo.

—¿Qué pudo extraer de la conferencia?

—Se reconocieron que las medidas para bajar la inflación no tuvieron éxitos. No se asume una pauta de meta de inflación para lo que queda del año y la meta para 2019 se posiciona en el 17%, lo cual demuestra que hasta aquí no se cumplió.

—¿Entonces?

—Hay que ver qué otras medidas se anuncian para entender cómo influye. Hay incertidumbre. Por ejemplo, no sabemos: ¿qué pasará con la tasa de interés?, ¿bajará?, ¿qué sucederá con el tipo de cambio?, y si sube el tipo de cambio. ¿Habrá acuerdos necesarios al respecto?; la meta del déficit que será la mitad de este año en términos del PBI, ¿cómo se alcanzará?, ¿habrá recortes?, ¿se mejorarán los ingresos?

—Algunas informaciones señalan que habrá ajuste en la transferencia de recursos a las provincias...

—En relación a ese recorte, no tenemos información porque no fuimos convocados por el gobierno nacional. No sabemos a qué se refiere. La Provincia hace tiempo que no recibe transferencias de manera discrecional, sino lo que determina la ley. Esos fondos fueron a otros destinos y serían, en teoría, los que van a recortar. Nosotros estamos muy bien posicionados. No recibir los recursos nos hizo más fuertes.

—¿Por qué más fuertes?

—En 2017, la inversión pública realizada en la provincia fue de 19.400 millones de pesos, de los cuales el 3% fue financiado con transferencias de Nación. Ese porcentaje es mucho más elevado en otras provincias del país.

—¿Eso quiere decir que Santa Fe está exenta de los ajustes?

—No estamos exentos de lo que suceda porque somos parte de Argentina. Sabemos que disminución de actividad económica habrá y eso impactará en muchos sectores provinciales por el lado de los ingresos y en el gasto para los sectores de mayor vulnerabilidad social, que es donde se verá el impacto. No estamos blindados. Es un desafío que tenemos por delante.

—¿Y la obra pública?

—La obra pública provincial la financiamos con recursos propios y no debería haber ningún tipo de impacto, más allá de la caída de la economía en cuanto a recaudación, pero no en el recorte de flujos de Nación.

En la obra pública nacional como rutas y demás, en el primer cuatrimestre se ejecutaron 582 millones de pesos contra 5.590 presupuestado para el año. Es decir, se ejecutó sólo el 10%. Aun en un escenario con buen ritmo, quiere decir que ya venimos con ajuste de un 70% si es que terminamos el año con el 30% de obras.

—¿Era necesario recaer en el FMI o había otra alternativa?

—Las decisiones públicas que se toman son soberanas. Nunca estás obligado. Uno evalúa.

El desafío es 2019

* Néstor Perticarari, economista.

—¿Cómo cree que incidirá el préstamo del FMI en la provincia?

—Incidirá como en el resto del país. Ajuste por recorte de obras será negativo, pero por otro lado una baja en el riesgo permite tomar deuda a tasas más bajas, siempre y cuando se encarrilan las expectativas y se estabilice el mercado cambiario.

—¿Sólo por eso?

—Habría que ver si la provincia está recibiendo algún dinero discrecional. No creo que se reciba mucho de eso, pero la clave estará en el presupuesto que viene, es decir, cómo incidirá en este punto. Yo creo que la Provincia no estaba recibiendo mucho aporte no reintegrable en el aspecto fiscal.

—¿Quiere decir que la provincia está blindada frente al ajuste?

—Nadie está blindado, ni las personas ni la provincia. Puede tener Santa Fe menos efectos que otras regiones que recibían mucho aporte. Si hay caída o freno en la actividad económica, se verá afectada por el lado de los recursos. Es muy pronto aún para ver cómo continúa este tema, hay muchas incógnitas al respecto.

—¿Cuáles son sus temores?

—Los problemas propios me preocupan. Con el FMI hubo acuerdos que terminaron en resultados favorables y otros negativos. En general los negativos no tuvieron que ver estrictamente con el FMI, sino con la economía interna como sucedió con Argentina en 2001. Al no cumplirse las pautas establecidas por el FMI, empezó el principio del fin en aquellos años. En 2003, por ejemplo, se firmó otro acuerdo y el país creció. No se puede decir qué final se obtendrá.

—¿Son alcanzables las metas impuestas por el FMI?

—No hay muchos ajustes adicionales, pero sí en los aspectos políticos, porque luego hay que negociar presupuesto nacional con las provincias y veremos si es viable o no. Hay algunos acuerdos que recién se están negociando. De lo contrario, habrá que ver qué otro tipo de recorte se ejecutará para cumplir esas metas impuestas. Si son recortes adicionales, puede afectar el nivel de actividad económica. Es decir, depende de cosas que aún se están negociando. En lo planteado hasta el momento, no hay anda inviable.

El gobierno nacional está atado al apoyo de las provincias. Es clave la negociación del Presupuesto que viene. En 2019 se tendrán que cumplir las metas pactadas con FMI.

Con los tapones de punta

* Alejandro Bonalumi, economista.

—¿Qué sensación tiene sobre cómo influirá el préstamo del FMI a Santa Fe?

—La sensación es que influirá en el país y a raíz de esto en la provincia, si es que esto genera certidumbre, lógicamente va a generar un crecimiento de la economía que lo vamos a aprovechar todos. Es un dato interesante para el desafío que se viene. Puntualmente a la provincia no sé si el ajuste previo la va a perjudicar más que beneficiar. Se frenarán obras públicas; la deuda de la provincia es probable que no se concrete.

Que el campo recupere, que la industria se vuelva solvente son algunos de los puntos clave que pueden darle un marco positivo a la provincia. No creo que tenga un impacto directo.

—Con una Nación con más dólares a disposición, ¿será un escenario propicio para reclamar fondos de coparticipación?

—La coparticipación no podrá ser reclamada, porque los fondos del FMI vienen con un fin específico.

—¿Cómo cree que irá preparado el gobierno provincial para discutir el Presupuesto 2019?

—En el Presupuesto 2019 empezará con los tapones de punta como el resto de las provincias, pero después habrá que negociar y consensuar. Porque tenemos que confiar en el futuro económico del país. Sí creo, también, que algunos perderán un poquito y otros mucho más, por ende todos van a tener que ceder un poco, porque hay que reducir el déficit del Estado en 200 mil millones de pesos.

—¿Por dónde piensa que se le pedirá el ajuste a Santa Fe?

—El pedido de ajuste a la provincia se le dará en obra pública, en los giros de recursos adicionales que se achicarán; la baja de subsidios presentará un golpe importante sobre todo en la EPE que deberá mostrar eficiencia con menos ingresos. Si sale bien nos irá bien a todos y sino nos perjudicaremos todos.

—Siendo el préstamo, en teoría, un mensaje de confianza para los mercados, ¿podrá la provincia tomar deuda a mejores tasas?

—Deuda podrá tomar la provincia si el país logra bajar el riesgo país, para que pueda colocar deuda. Hoy no lo está haciendo, porque en este contexto internacional no es tentador, pero si se normaliza, Santa Fe que fue la que colocó a menor tasa de interés y es la que menos deuda tiene, sería muy opción más que interesante.

Fuente: www.ellitoral.com

Foto: www.ellitoral.com