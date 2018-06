Adiós a Violeta Rivas: su familia detalló sobre la enfermedad que padecía

El sábado, a sus 80 años Violeta Rivas luego de una internación falleció en el Sanatorio Güemes. En principio se habló de una falla renal, sin embargo tanto su marido el cantante de tango Néstor Fabián como su hija Analía, contaron sobre la enfermedad que padecía la querida cantante argentina.



“Violeta estaba internada desde el domingo de la semana pasada”, comenzó contando Fabía en el programa Implacables, y continúo: “En los últimos dos años venía con problemas en los riñones y la sangre. Y se deshidrataba. Hasta que sufrió un paro cardíaco… Los médicos hicieron todo lo posible pero no pudieron revertirlo”.

Pero también, el viudo habló sobre el principio de Alzheimer que tenía Violeta Rivas: “A mí me reconocía… Y me pedía que la besara… Pero con el resto de la gente le costaba…”. Analía también habló de su mamá y cómo fueron estos últimos años con ella: “Ver sufrir a una madre es muy fuerte… Como decía Pappo: que nadie se atreva a tocar a mi vieja… Siempre digo que todos los médicos me odian, me peleé con todos”.

“Obviamente hay gente que prefiere no saberlo, depende de cada paciente. Yo que la conozco mucho, ella era muy sensible, así que había cosas que se trataban de no decir para que no tuviese un camino con mayor sufrimiento”, contó la joven que ayer despidió a su madre, Violeta Rivas.