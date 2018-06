Nunca mejor una comparación para entender el panaroma político de Rafaela y que mejor que la comparación sea con el fútbol, tan prendido a todos nosotros por estos días.

A Castellano le pasa lo mismo que a Sampaoli, ambos ya perdieron y por goleada.

En el caso del DT ni siquiera la obtención del título lo salva de la incineración.

El caso de Castellano es similar solo que no hay una copa en juego, es toda una Ciudad la que paga caro sus errores, desatinos y, por sobre todo, su dependencia y obsecuencia a su " patrón", que por estas horas anda paseando por Rusia, rara coincidencia del destino.

A Castellano, como a Sampaoli, los súbditos que colaboran con el no le responden. No hay funcionario municipal que previo a tomar alguna decisión trascendente no consulten primero con "el Omar". Es el quién dará el visto bueno o bajará el pulgar. Luego le hacen creer a "Luisito" que fue él quien tomó la decisión, pero mucho antes "el Omar" fue quien autorizó o no.

Hoy en Rafaela se discute que hacer con la Recova Ripamontti, si expropiarla o no y por sobre todo en qué circunstancias y cómo.

La resolución ya fue tomada por el patrón de Castellano y el emprendimiento, muy probablemente gastronómico, va a quedar en uno de los amigos del poder.

La gastronomía es muy buen negocio para blanquear dinero, nadie puede controlar si un lunes a la mañana hay uno o doscientos parroquianos, casi casi como lo que pasa en un hotel. Por algo Cristina eligió ese camino. En nuestra Rafaela "Don Ricardo" fue un buen alumno y hace lo mismo.

Ejemplos como este último sobran y las similitudes son muchas, Castellano y Sampaoli son iguales, ambos "chocaron la Ferrari", ambos son manejados desde arriba y ninguno le responden sus colaboradores ni sus dirigidos (a Castellano los ciudadanos), en el medio la gente de a pie, el ciudadano común, el que paga las consecuencias de años y años de desorden y decisiones mal tomadas.

Sampaoli la tiene más fácil, la estrella está de su lado y Messi hasta rengo puede hacer un gol. Castellano la tiene más difícil, enfrente tiene a Viotti, la estrella de la política rafaelina, que si bien es Messi después de la hepatitis, con este Castellano desorientado y manejado desde las sombras, le alcanza y le sobra para humillarlo nuevamente como en octubre.