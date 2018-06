VIAJE A LAS ESTRELLAS

Mientras el mundo celebra el Día de la Guerra de las Galaxias todos los 4 de mayo (May the 4th be with you), los cielos en la noche de Nueva Zelanda muestran un espectáculo épico de luces naturales. En una galaxia no tan lejana, Nueva Zelanda invita a celebrar el Día de la Guerra de las Galaxias todo el año con los cielos nocturnos más claros del mundo.

En algunos de los mejores lugares para observar las estrellas en el país, los astrónomos más entusiastas están en la búsqueda del Halcón Milenario y están alerta ante cualquier señal del Destructor Estelar clase Imperial. Si querés ver a Chewbacca viajar por la Vía Láctea, andá a uno de estos increíbles lugares para vivir la mejor experiencia del Día de la Guerra de las Galaxias.

Ruapehu

Las estrellas sobre la Meseta Central y el Parque Nacional de Tongariro merecen ser contempladas. Estos paisajes contrastantes, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, son un deslumbrante escenario para mirar las estrellas.

Observatorio del monte John

El observatorio del monte John en Tekapo es parte de la Reserva Internacional de Cielo Oscuro y es uno de los mejores lugares de todo el mundo para admirar las estrellas. Earth and Sky ofrece muchos tours nocturnos y diurnos en el observatorio y no hay nadie mejor preparado que sus expertos para ayudarte a encontrar un Ala-X.

Tawharanui, Auckland

No necesitás ir muy lejos de la ciudad para ver el asombroso espectáculo de luces en Nueva Zelanda. Tawharanui Peninsula se encuentra a solo una hora de la ciudad de Auckland. De día es una de las playas más hermosas de Nueva Zelanda y de noche presenta uno de los cielos más bellos y épicos del país.

Castlepoint, Wairarapa

Se encuentra en el sur de la costa este de la Isla Norte. La pequeña ciudad costera de Castlepoint es famosa por su faro. Las mágicas luces en el cielo son una de sus riquezas menos conocidas. Agarrá una manta, ponete cómodo y preparate para dejarte sorprender por el universo.

Glenorchy, Queenstown

El viaje desde Queenstown a Glenorchy es de tan solo 45 minutos y el paisaje hará que sea uno de los viajes más bellos de tu vida. La pequeña ciudad es la entrada a Dart River y por las noches las montañas que se encuentran a su alrededor lucen aún más asombrosas con millones de estrellas de fondo.

Dunedin

La Aurora Boreal es una de las bellezas de la naturaleza que todos los apasionados de los cielos deben ver, y la no tan conocida Aurora Australis o Luces del Sur no tienen nada que envidiarle. Desde Dunedin, las Luces del Sur aparecen justo sobre el horizonte en el sur y crean reflejos increíbles en el agua para el placer de los fotógrafos novatos.

Isla Gran Barrera

La Isla Gran Barrera, cerca de la costa noreste de Auckland, fue la primera isla en el mundo en ser designada Santuario Internacional de Cielos Oscuros ("International Dark Sky Sanctuary"). Gran parte de la Isla Gran Barrera está "desconectada", por lo que no hay mucha contaminación lumínica y el cielo en la noche es verdaderamente majestuoso. Este lugar, además, sería un perfecto campo de entrenamiento para que los jóvenes jedis perfeccionen sus habilidades.

