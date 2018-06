EL CRECIMIENTO ES INVISIBLE ¿LA DEBACLE TAMBIÉN?

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N





No entiendo de fútbol, y las cosas pueden ser distintas de como yo las veo. Pero eso no me inhibe para expresarlo, y les agradeceré mucho a los lectores que tengan a bien concordar conmigo o no en esa percepción y sean tan generosos como para decírmelo a través del correo electrónico que figura en esta página.

Yo veo como que hubiera en la cancha muchos más jugadores del equipo que enfrenta a la Argentina que en el nuestro. Veo que en una situación de avance argentino de repente empiezan a hacerse pases hasta que la pelota termina en manos de nuestro arquero. Veo que cada vez que un argentino recibe la pelota aparece como flecha un contrario salido de la nada, que se la quita o por lo menos compromete la jugada. Veo que los rivales hacen cruzar la pelota hacia el arco argentino en dos o tres largos pases, no más. Que corren un veinte o treinta por ciento más rápido que los argentinos. Que cuando los argentinos se acercan al arco rival aparece una nutrida delegación de defensores, muy difícil de superar. En cambio, cuando ocurre la inversa, hay uno o dos defensores tratando de frenar a cuatro o cinco atacantes.

Grandes descubrimientos

Ahora se escucha a los comentaristas de los medios decir que los males del fútbol argentino arrancan de mucho antes. De Grondona en adelante. Y citan episodios ocurridos desde entonces hasta hoy, como el bochorno de la elección de las autoridades de la Afa, y cosas por el estilo. Y uno se pregunta ¿nadie se daba cuenta de todo eso antes?

En diciembre de 2000 el Presidente Fernando de la Rúa le hablaba al país de lo que definía como “buenas noticias”:

“He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil. Difícil para ustedes, que están soportando la crisis prolongada que lleva casi cuatro años castigándonos. Pero, en definitiva, terminamos este año con un gran éxito.... A partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos”.

Apenas un año después, De la Rúa huía de la Casa Rosada en helicóptero, dejando una deuda externa inédita por su magnitud y un panorama de hambre y miseria por doquier. ¿Nadie vio lo que se venía en ese momento?

Hoy asistimos a una repetición casi calcada de aquellas instancias, y al gobierno diciendo las mismas palabras que aquél presidente radical. Y muchos se dan cuenta ahora de que la Argentina va siguiendo identico camino que aquella vez. Hay miembros de la oposición que critican al gobierno y al Fondo Monetario Internacional, pero la mayoría son voces que se lleva el viento. Quienes tienen algo de poder en el país siguen haciéndose los distraidos, como en otros temas.

El Congreso, donde el oficialismo del Ejecutivo está en minoría, no pudo dar quorum para exigir que el acuerdo con el Fondo sea tratado en ese ámbito. Estamos hablando de un tratado con una entidad del exterior, y no puede ser que no sea competencia de la Legislatura, más allá de decretos o subterfugios para evitarlo. ¿Están los diputados y senadores esperando otros veintiún muertos para que comiencen a ver lo que está pasando?