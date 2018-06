Se tensa la interna en el PRO por el aborto: "Bajando un cambio", le dijo Pinedo a Lospennato

Apenas dos semanas después de que el proyecto obtuviera media sanción y la diputada Elisa Carrió amenazara con "romper" la coalición gobernante, dos referentes del PRO protagonizaron un nuevo cruce en Twitter.

"Bajando un cambio", publicó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, como respuesta a una publicación de Silvia Lospennato en la cual la diputada compartía una "respuesta" a los "argumentos falaces" de quienes se oponen a la legalización del aborto.

En el artículo al que hizo referencia Lospennato, la ex jueza de la Suprema Corte de Mendoza, Aída Kemelmajer, cuestiona a quienes sostienen que no quieren penalizar con cárcel a las mujeres que abortan pero al mismo tiempo se oponen a la legalización.



Y argumenta: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene en forma reiterada que cuando el acceso al aborto no está penalizado, o sea, en los casos en los que es legal acceder a un aborto, el Estado tiene la obligación positiva de proporcionar las herramientas para garantizar este acceso so pena de incurrir en responsabilidad internacional, entre otras razones, por violar el principio de no discriminación".



Lospennato, secretaria parlamentaria del Interbloque Cambiemos, fue una de las principales impulsoras del proyecto que generó una fuerte tensión dentro del bloque oficialista. Su emotivo discurso al cierre de la sesión terminó con aplausos de pie de todo el recinto, incluida la oposición, y se viralizó en las redes sociales.

Este viernes el presidente Mauricio Macri la recibió en Olivos pero evitó que se difundan fotos o comunicados "para no generar un hecho político".

La diversidad de opiniones dentro del oficialismo también quedó en evidencia esta semana cuando la presidente de la Cámara Alta, Gabriela Michetti, decidió girar el proyecto a cuatro comisiones (Salud, Justicia y Asuntos Penales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto) en una maniobra que fue calificada como "dilatoria" por la oposición.

Hasta el momento, el presidente Mauricio Macri buscó no intervenir en la disputa interna y se limitó a felicitar a todos sus legisladores por la madurez con la que se encaró debate.

