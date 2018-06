Claudio Tapia: "Muchísimo de lo que han manifestado es mentira, no sucede"

Luego de días de turbulencias, en donde hubo muchos rumores acerca del vínculo entre el plantel de la selección argentina y el cuerpo técnico liderado por Jorge Sampaoli, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dio un breve discurso junto a Javier Mascherano y Lucas Biglia.

"Muchísimo de lo que han manifestado es mentira, no sucede", sentenció sobre todas las versiones generadas. Y agregó: "Han visto al cuerpo técnico dirigiendo y al grupo entrenando", en clara referencia a que Sampaoli sigue al mando del equipo.

Asimismo, confirmó que existió la reunión entre dirigentes, técnico y jugadores para limar asperezas, aunque aclaró que personas de afuera del círculo de la Selección quieren "dañar la imagen de este grupo, que lo único que ha hecho es salir y ponerse la camiseta y llevar al fútbol argentino a lo más alto".



El dirigente también le apuntó a la tarea del periodismo: "Tienen una posibilidad que nosotros no tenemos. Son el cuarto poder. Hay diferentes maneras de ejercer el poder. No se olviden que son comunicadores. No todos son iguales, hay algunos diferentes, pero con esta función de comunicar trascienden, instalan, tergiversan".



Y añadió: "Hoy tienen una oportunidad ustedes, que durante muchísimo tiempo han vivido gracias a este grupo. Ustedes han vivido cuatro o cinco mundiales gracias a ellos. Tienen la oportunidad de demostrarles a los argentinos lo que se está haciendo acá, de decirles la verdad".

"Antes me acuerdo que el periodismo deportivo hablaba del funcionamiento de los equipos, de como jugaba tal o cual. Hoy está desvirtuado. Pero eso quedará para después del Mundial", completó.

Sobre el partido del martes, Tapia expresó que la Argentina tiene "una posibilidad deportiva importantísima" y afirmó: "Tenemos un solo compromiso con todos los hinchas de la Selección. A todos los que vemos llorar por un resultado les decimos que acompañe a este equipo, al cuerpo técnico y al sueño que tenemos de lograr la clasificación".

