Ni Messi ni Mascherano quisieron atender a Macri

Ni el presidente Mauricio Macri pudo comunicarse con sus referentes.

Según el sitio Doble amarilla, el mandatario buscó dar su apoyo e intentó hablar con Lionel Messi y Javier Mascherano y niguno de los dos lo atendió.

Con el que sí consiguió hablar fue con el compañero de cuarto del capitán, Sergio Agüero.

"No es casual el contacto de Macri y obviamente tiene que medirse no sólo en términos futbolísticos, sino políticos. Algunos creen que no era momento para el llamado y menos en una noche que aún tenía silencio de velorio. ¿Será por eso que las dos primeras llamadas no tuvieron respuesta?", consigna el sitio.

Fuente: La Voz del Interior