PERIODISTA CHINA, FANÁTICA DE MESSI, Y DE NEWELL´S: "LÍO JUGARÁ MUY BIEN Y ARGENTINA PASARÁ A OCATAVOS"

Zhou Xiao es una periodista china que trabaja para la mayor empresa de internet de su país. La joven contó a La Capital en Rusia que una de sus tareas es seguir a la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018 y que además es fanática de Lionel Messi y de Newell's Old Boys.

"El año pasado cuando fuimos a cubrir la boda de Messi, en Rosario me enteré que Newell's fue el primer club de Lio, que fue algo así como la cuna de Messi. Todo el mundo tiene la camiseta número diez de Barcelona, pero no mucha gente en China sabe que Messi estuvo en Newell's. Por eso me compré la camiseta", dijo Zhou en un casi perfecto español.

La joven manifestó que al dominar muy bien el idioma español, su principal tarea en Rusia es seguir al equipo argentino, pero también a los otros que hablan el mismo idioma.

La periodista china contó además que en su paso por Rosario conoció el estadio Coloso Marcelo Bielsa y que le pareció "muy bonito. Allí la gente nos contó que Messi suele pasar por el club. En mi país no se ve mucho fútbol de Argentina, pero me trato de seguir a Newell's".

"Vamos Argentina. Seguro que Messi va a jugar muy bien en el tercer partido y Argentina pasará a octavos de final", auguró la chica.

