Juez de Faltas Provincial: una ausencia preocupante

Este Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado el pasado jueves en sesión del Concejo Municipal, presentada por los Concejales Justicialistas, apunta a que pueda abrirse el concurso correspondientemente para proveer el cargo de Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal, faltante en la ciudad de Rafaela. Esto es especialmente necesario para la Municipalidad, debido a que el anterior Juez, se ha jubilado hace seis meses atrás y, que si bien hoy en día el Dr. Osvaldo Carlos está a cargo, esto no es suficiente ya que no es esta su única función. Cabe resaltar, que se trabaja bien pero hay otras cuestiones que hacen que el Dr. Carlos tenga otras prioridades. Casos como homicidios, robo a mano armada, ordenes de allanamiento de manera urgente, situaciones de ruidos molestos; por esto es importante poder tener esta vacante asegurada, abriendo este cargo, para poder efectuar el reemplazo correspondiente.

El código de faltas, sigue siendo tratado en la Legislatura Provincial ya con media sanción, con modificación en Diputados. Si bien hubo otra resolución complementaria a ésta, se decidió dejarla de lado, debido a que está avanzando en las Cámaras. Esta, surge a raíz de la Cámaras penales, que son instancias de apelación, quienes se han pronunciaron por la inconstitucionalidad del código de faltas y por eso, se ha producido un blanco en la Ley, ya que en estos momentos no hay quien lleve adelante un procedimiento en este aspecto. Dicha declaración de insconstitucionalidad es debido además, a que no hay un fiscal que acuse. Si bien varias Cámaras de la Provincia se han pronunciado al respecto, quienes intervienen no lo han hecho. Se realizará la denuncia correspondiere en el MPA, ya que la corte de la provincia, ha solicitado al ministerio esta acusación. La idea de esto es que haya un Fiscal Acusador.

Es un tema preocupante, ya que algunas causas que se tramitan en estos Juzgados, agotada la vía administrativa, va a los respectivos Tribunales Provinciales y así necesitan de la agilidad suficiente. Otro de los inconvenientes, es con las las órdenes de allanamiento que en algunos casos son de manera urgente. Si bien cuando dicho cargo salga, recibirá otro nombre, lo importante es que este se cumpla, a los fines antes mencionados.