El Círculo de la Prensa de Rafaela festejó el Día del Periodista el martes último con la tradicional cena-baile, en el Centro de Viajantes, ante un centenar de comensales.

Este encuentro de camaradería contó con la actuación de H y F Esperanza (Alicia de Córdoba), prolongando la velada hasta las primeras horas del feriado del Día de la Bandera.

En la oportunidad, se hizo un merecido homenaje a Enrique Musachio, quien falleció el 12 de marzo pasado, pero no se le hizo un reconocimiento en el acto del Día del Periodista.

Recibieron la plaqueta recordativa su hija Carla y su nieta Irene, siendo entregada por la presidente del CPR Carina Ortiz. Musachio fue locutor y conductor de programas musicales en LT 28 Radio Rafaela, cuando funcionaba en bulevar Lehmann. Fue gerente de la Asociación Rafaelina de Básquetbol y del Círculo de Ajedrez Roberto Grau, baterista y empleado municipal.

Al encuentro gastronómico también asistieron los concejales Raúl Bonino (presidente del Concejo Municipal) y Lisandro Mársico, el diputado provincial Omar Martínez, Juan José Bertero (ex ministro de la Producción y ex director provincial de Vialidad), periodistas, familiares y amigos, entre otros.

Durante el encuentro dirigió unas breves palabras Ortiz, destacando la nueva etapa institucional en el marco de sus 78 años de vida, los objetivos propuestos (la personería jurídica y la reforma del estatuto, entre otros) y la convocatoria para sumar nuevos socios.

Fuente: Diario La Opinion