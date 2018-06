Suiza remontó ante Serbia en el último minuto y le puso emoción al grupo de Brasil

Era un duelo con mucho atractivo, donde ambos buscaban encaminar su clasificación a los octavos de final desde el Grupo E. Por eso no fue extraño que la tensión haya sido el factor dominante en un partido que Suiza le ganó a Serbia en los últimos instantes. En el estadio de Kaliningrado, el equipo balcánico se imponía con un gol de Aleksandar Mitrovic pero los helvéticos consiguieron el triunfo al remontar con tantos de Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri.

Se adelantó Serbia en el marcador a los 5 minutos con un cabezazo de Mitrovic, quien había avisado antes pero el arquero Sommer le negó el gol en su primer intento. No falló en segunda oportunidad y cabeceó el centro de Tadic al fondo de la red. Los envíos al área comenzaron a ser el arma fundamental del elenco serbio a partir de ese entonces porque vieron que a los suizos se les dificultaba repelerlos.



Mientras Suiza intentaba reaccionar con el balón en su poder, Serbia era mucho más práctico y en un par de toques ya lograba merodear el área rival. La única falencia del elenco dirigido por Mladen Krstajic era que mostraba cierto nerviosismo, sobre todo en el mediocampo. Milivojevic, Matic y Milinkovic-Savic fueron amonestados por el árbitro alemán Felix Brych con pocos minutos de diferencia.

Pese a que tenía más la pelota y contaba con algunas chances de marcar, Suiza no lograba sacudirse de encima a Serbia, que salió con el objetivo de la clasificación entre ceja y ceja e hizo todo para aumentar la ventaja en el marcador. Así se cerró la primera parte, con los balcánicos intentando no perder la cabeza y siendo resolutivos en busca del gol, mientras los los helvéticos no jugaban un mal partido pero eran bien contenidos por el bloque defensivo rival.

El complemento comenzó con Suiza absolutamente plantado en terreno serbio, atacando por todos los frentes. No tardaría en conseguir el empate, ya que Granit Xhaka marcó la igualdad en el minuto 7 con un espectacular remate lejano que dejo sin posibilidades al portero Vladimir Stojkovic.



A partir de allí comenzó un partido de tenencia repartida y con altibajos de ambos conjuntos, aunque con el equipo suizo levemente más lúcido. Ganó terreno con el correr de los minutos y terminó llevándose el partido con un gol en el minuto 90. En un contragolpe, Shaqiri burló al único defensor que lo marcaba y recorrió 20 metros con la pelota para definir cara a cara con el portero Stojkovic. Un gol que puso a Suiza en la cima del Grupo E junto a Brasil y que dejaba a Serbia detrás por un punto.



Los helvéticos atraviesan un gran momento como selección. Con este triunfo, llevan un invicto de ocho cotejos y perdieron solamente un encuentro (ante Portugal por eliminatorias) de los últimos 24 que disputaron. Su mejor marca mundialista es en la instancia de cuartos de final y están dispuestos a dar pelea por igualarla.

La definición del Grupo E será el próximo miércoles 27 de junio: Serbia, que tiene 3 puntos, chocará con Brasil (líder con 4 unidades) en Moscú y Suiza (también puntero) se medirá con Costa Rica, ya eliminada, en Nizhni Nóvgorod.







Fuente: Infobae