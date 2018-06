MORENA RIAL: "ME SEPARÉ PORQUE NO QUIERO ARRUINARLE LA VIDA"

Morena Rial anunció su separación de Facundo Ambrosini. Si bien en sus redes sociales no había gesto alguno de que esto suceda, algo pasó que quebró a la pareja.

El jugador de Temperley se manifestó sorprendido por la decisión de quien era su novia. "Nunca imaginé que esto iba a pasar. Estábamos re bien, disfrutando de mis vacaciones en el club. Todavía no caigo. La verdad que no puedo decir nada porque no caigo. Pienso que todo es mentira", expresó Ambrosioni a Primiciasya.com.

Ahora Morena Rial también amplió los motivos que llevaron a esta drástica decisión. "Me separé porque no quiero arruinarle la vida a un chico que amé y voy a amar siempre. Porque fue el único que estuvo cuando nadie estaba. Pero se vienen momentos duros y no quiero que ni él ni su familia salgan lastimados", dijo.

Y agregó: "Soltar es amar, siempre va a estar en mi corazón, pero hasta que no pasen todas las cosas, yo de novia no me pongo, ni con él ni con nadie ya que sé que me va a lastimar por ese lado y no directo a mí".

Fuente: Primiciasya.com