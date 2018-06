Denunció que un ginecólogo la acosó por Whatsapp y suspendieron al médico

¿Hola, cómo estás? Soy Felix, el ginecólogo de Swiss", fueron los dos mensajes que le llegaron por WhatsApp , de un número desconocido, a Anna a su celular a las 18.22. La joven, preocupada porque había tenido su primera consulta horas antes con el profesional, le preguntó si había pasado algo malo. "Me agendé tu teléfono, pero porque me caíste muy bien. No por otra cosa. Perdón por el atrevimiento de escribiste y agendar tu celular", contestó el médico.



La charla fue compartida por Anna en redes sociales, a través de capturas de pantalla de su celular, para pedirle a la prepaga de la que es afiliada que tomara cartas en el asunto.



Tras la difusión de los mensajes, hubo otra joven que relató y compartió capturas de pantalla de su celular, donde se veía mensajes similares de parte de "Felix".



"¡Me pasó lo mismo el año pasado, mismo ginecólogo! Siempre me arrepentí de no denunciarlo", escribió Jacqueline.

Me pasó lo mismo el año pasado, mismo ginecólogo! Siempre me arrepenti de no denunciarlo — Jacqueline Presman (@jacobitapres) 21 de junio de 2018

Voceros de Swiss Medical indicaron: "Se habló de manera inmediata con la socia y se inicio un sumario interno hacia el profesional. Los resultados del mismo determinaran pasos a seguir".

Además, desde la institución de salud agregaron que el ginecólogo fue separado preventivamente de su cargo mientras es investigado y se mostraron sorprendidos ante la situación.

Fuente: La Nación