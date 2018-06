Análisis táctico: contra Nigeria, con Armani y la sociedad Dybala-Higuaín

La selección está en una situación más que compleja. Se había apuntado que la lista de 23, de por sí, tenía algunos desajustes, que sobre todo en la zona del N° 5 y los defensores centrales no tenía mucho recambio, por características y porque algunos futbolistas venían de recuperarse de lesiones o con poco ritmo de competencia en sus clubes. Lo cierto es que así y todo nadie imaginaba rendimientos tan negativos del seleccionado, a punto de quedar condicionado al último partido para ver si la Argentina logrará clasificarse a los octavos de final en Rusia 2018 . Ante este panorama, ¿cómo debería jugarle el martes a Nigeria?.

Jorge Sampaoli fue crítico y reconoció errores en el planteo ante Croacia, pero sabe que no tiene mucho tiempo para lamentos. Como al fútbol se juega con los pies y también con la cabeza, lo primero que seguramente analizará es la condición anímica de un grupo acostumbrado a soportar golpes. Y allí deberá semblantear, ver qué futbolistas están más enteros para jugar una nueva final, aunque en este caso las presiones sean distintas, no se trata de disputar el último partido de un Mundial o de una Copa América. Lo primero que deberá evaluar es cuáles son los futbolistas que más capacidad de superación puedan demostrar en el corto plazo.

Y allí surgirá el primer interrogante: ¿Son los más experimentados los que mejor podrían sobrellevar la circunstancia? ¿O la sangre nueva, que está menos condicionada a las últimas frustraciones? Después, casi sin tiempo de trabajo en los próximos cuatro días y con un entendimiento casi nulo entre los jugadores si se tienen en cuenta solo sus actuaciones con camiseta celeste y blanca, una herramienta que puede activar el DT es apostar a sociedades que puedan aportar los clubes.

En ese sentido, un equipo sin poder de generación de situaciones claras (fueron 7 contra Islandia y apenas 4 contra Croacia) podría nutrirse con un ataque con Dybala e Higuaín. La dupla funciona en Juventus con goles y asistencias. Ese "entendimiento" puede aportarle soluciones a un DT que necesita respuestas. Es un caso a analizar más allá de que a Sampaoli le gusten más Pavón y Agüero. La presión será distinta, pero los movimientos de desmarques, dónde pasarse la pelota y saber dónde la recibirán puede resultar un atajo dentro del corto plazo. Son dos jugadores capaces de generarse solo entre ellos una chance de gol. Y lo primero que necesitará Argentina contra Nigeria son goles.

Hay otra sociedad que Sampaoli podría aprovechar en un eventual tándem por la izquierda: Tagliafico como lateral y Meza como interior dentro de un hipotético esquema 4-3-1-2, con Messi de enganche, por detrás de Dybala e Higuaín . Se conocen de un Independiente de Holan que supo jugar muy bien con desdoblamientos, coberturas y la ocupación de los espacios según lo pedía cada jugada.

¿Qué se hace con Caballero? Un entrenador siempre debe respaldar a sus jugadores incluso ante errores groseros, como el que cometió el arquero en el 1-0 de Rebic. Pero hay un axioma que supera cualquier análisis en los cuerpos técnicos: el equipo está por encima de todos, incluso del propio técnico. Y en esa evaluación, Caballero pierde. Si antes de arrancar el Mundial Armani llegaba a la selección con una "sensación de seguridad" superior a la de Caballero (por más que Sampaoli esté en su derecho de considerarlo mejor al arquero de Chelsea) la Argentina podría recurrir a ese recurso. El Mundial puede ser una gran vidriera como también exponerte ante la falla. Y el futbolista sabe que el del arquero no es un puesto más. Es donde nace todo proyecto, todo equipo. Hay técnicos que rechazan ofertas de trabajo si el club que los llama no cuenta con un buen arquero. Y con esto no estaría Sampaoli crucificando a Caballero . Hoy a la Argentina le queda seguro un partido más. Después... Si resuelve ponerlo a Armani, sería darle al equipo (de entrada) ese plus de "sensación de seguridad" que venía disfrutando la defensa de River en el último semestre.

Teniendo en cuenta lo mencionado, un probable equipo para jugar ante Nigeria podría ser (dentro del esquema 4-3-1-2) con Armani; Mercado, Otamendi, Fazio y Tagliafico; Enzo Pérez, Mascherano y Meza; Messi; Dybala e Higuaín. No sería el 4-2-3-1 aplicado ante Islandia (en dibujo ni en nombres) ni el 3-4-2-1 ante Croacia. Pero sería una forma de buscar respuestas en poco tiempo y en medio de un mar de dudas, sin puntos de apoyo visiblemente claros.

