EL HINCHA ARGENTINO QUE FIRMA MÁS AUTÓGRAFOS QUE MESSI EN RUSIA

Se convirtió en el argentino que firma más autógrafos en el Mundial de Rusia. No se trata de ningún jugador, ni siquiera de Lionel Messi. Menos, claro está, de Jorge Sampaoli. Se trata de Horacio Domínguez, quien sorprende por su parecido físico a Merlí, el popular porfesor de filosofia de la serie catalana de Netflix del mismo nombre.

Horacio, incluso, tiene 60 años, la misma edad del actor que interpreeta al personaje Francesc Orella.

"¿Me puedo tomar una foto contigo?", fue una de las preguntas que Horacio, que nació en Bahía Blanca, escuchó más frecuentemente por estos días en Rusia.

"Empezó de a poco. Por ahí me decían en algún lado: 'Che, te parecés a Merlí'. En Argentina, algunos también dicen que me parezco a Aldo Rico. Pero la comparación con Merlí, en mi ciudad, que ando todo el día en la calle, porque soy viajante, me lo dicen todo el tiempo", comentó Horacio, quien viajó al Mundial con un amigo y se quedará durante toda la primera fase.

"Me gustan las mujeres como a él, es irónico", asegura Horacio.

Si en Argentina lo interrumpen en la calle por una selfie, en Rusia la cosa es mucho peor. Horacio reconoce que siempre alguien lo detiene con algún comentario. "En realidad, se complica un poco. O sea, ando bastante bien. Pero es cierto que me piden fotos, autógrafos. Incluso, ya en Ezeiza, cuando estábamos en la cola para viajar a Madrid, me lo decían mucho. Me pidieron de varias nacionalidades. No sé cuáles, porque no domino mucho idioma. La mayoría son mujeres. Se ve que el personaje tuvo mucho éxito en las mujeres, debe ser por la forma de ser. Debemos ser muy parecidos de verdad, porque me paran todo el tiempo", comentó.

Además asegura que en esta travesía a Rusia, muchos oensaron estar en presencia del actor. "En la fila de Ezeiza, una señora me hizo una historia porque al marido no le gustaba lo que decía el personaje y a ella le encantaba. La fila del avión fue tremenda, encima salía para Madrid, todo cerraba". Y agrega: "Cuando estoy de civil, si me hago el gallego, pasa... La gente cree que soy él", explicó al diario La Nación.

En la realidad, Domínguez no conoce a Merlí, o al actor que lo encarna en la popular serie, pero vio la serie. Él responde. "Vi las dos primeras temporadas. Estoy colgado con la tercera por temas de laburo. Vi las dos primeras y me encantó. Y me siento muy identificado. Porque mi forma de ser, me lo dicen muchos también, es muy parecida a la del personaje. Soy directo, me gustan las mujeres como a él, irónico. Soy buen anfitrión cuando hago los asados en mi casa y todos se divierten", argumentó este bahiense que en su paso por Rusia se la pasa firmando autógrafos y sacándose selfies.

