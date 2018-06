Tarde tranquila en Sesión del Concejo Municipal

En una tarde tranquila en el Concejo Municipal, que comenzó puntual a las 13 horas, los Concejales aprobaron varios proyectos por unanimidad, a excepción de uno, que fuera rechazado y aprobado para su posterior modificación, el cual volverá a su respectiva comisión, para ser tratado con mayor detenimiento.

DESPACHOS DE COMISIONES De Gobierno

Proyecto de RESOLUCIÓN – Concejales del Partido Frente Justicialista, propusieron convocar a una reunión al Sr. Maximiliano Neri (EPE). El concejal Jorge Muriel, pidió en primer lugar, convocar a una reunión para poder seguir dialogando y tratar de encontrar consenso respecto a las tarifas de luz. No es obligación que el funcionario venga a Rafaela afirmó, sino que como cuerpo debemos constituirnos en un lugar donde podamos tener el encuentro, por eso pedimos que nos reciba o nos conceda esta importante reunión, para poder resolver esta problemática. Por su parte el Concejal Leonardo Viotti, apoyó este proyecto, e insistió en que la EPE debe mostrar los datos concretos, para poder ver como se calculan estos datos y poder trabajar sobre la idea de no solo que se cobre los puntos , si no discutir si debe ser el usuario o el municipio quien debe pagarlo. Por su parte Evangelina Garrapa justifica su voto, diciendo no es cuestión de suerte, sino de responsabilidad para poder analizar los números.

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Partido Frente Justicialista; implementar uso de cámaras personales de vigilancia.

El Concejal Muriel pide al ejecutivo, que porte a los agentes de la GUR y Protección Vial de una cámara, ya que no solo será un elemento disuasivo en el momento de los controles, sino que también, garantizará transparencia a quienes realicen el correspondiente control, brindando total seguridad a estos.

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Partido Frente Justicialista; protocolo de intervención para la GUR. El concejal Jorge Muriel, en función a una reunión mantenida días atrás con gente del SEOM, donde se manifestó una necesidad, ya que en forma reiterada habían hecho el pedido del protocolo, pidió de que se establezca lo que se pueda y que quede por escrito, protocolizandolo o brindando de esta manera la posición del Concejo Municipal.

Proyecto de ORDENANZA – Concejales del Partido Frente Justicialista; modificar Art. 2 – Ord. N.° 3265 (patio de las Artes: Ernesto Fertonani). Jorge Muriel destacó que, si bien esta es la modificación de la ordenanza, el objetivo va más allá. Este es un pedido del ex intendente Ricardo Peirone, quien es ex alumno de Fertonani ( Artista plástico y docente destacado, con labor en el ámbito local, provincial e incluso provincial, nacido en Santa fe, radicado desde muy pequeño en nuestra ciudad). Este pasaje de la artes, es el lugar indicado para poner en la nomenclatura a alguien tan importante para la cultura Rafaelina. La Concejal Pascual, añadió que la educación y todo tipo de manifestaciones artísticas nos enaltecen como persona, poner el nombre de un artista de ha hecho mucho por la cultura de Rafaela, es un honor.

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Bloque Cambiemos; lista de locales de compra venta de vehículos usados habilitados. La Concejal Marta Pascual, manifestó que esta fue una inquietud planteada por el Presidente del Concejo Raúl Bonino, dado el incremento de locales comerciales dedicados a la compra-venta de vehículos usados en la ciudad. Para evitar posibles irregularidades en cuanto a las habilitaciones, se desea saber cuales fueron, en los últimos 6 meses las que han estado en servicio.

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Bloque Cambiemos; informe por selección aspirantes a la GUR. Hugo Menossi expresó, que este proyecto que tiene que ver con consideraciones que hacen los participantes sobre la posibilidad de ingresar a la Guardia Urbana. Muchas personas que se han inscrito, que han superado muchas etapas que hemos ido viendo y que siempre acechó la posibilidad laboral de las personas que van quedando en el camino. Muchas veces nos encuentran en la calle o envían mensajes a las redes sociales; se debe dejar esto por escrito para dar respuesta a todos.

Proyecto de RESOLUCIÓN – Concejales del Partido Frente Justicialista; solicitud de llamado a concurso Juez en lo Penal de faltas. Garrapa aseveró que se abrirá el concurso correspondiente para proveer este cargo. Es necesario para la Ciudad, pero es importantes abrir este cargo para hacer el reemplazo correspondiente. El código de faltas, sigue siendo tratado en la Legislatura Provincial ya con media sanción en Diputados. Marsico por su parte, manifiestó que esta modificación surge a raíz de la Cámaras penales, quienes se pronunciaron por la inconstitucionalidad del cargo. Si bien varias Cámaras de la la Provincia se han pronunciado al respecto, quienes intervienen no lo han hecho. Se realizará la denuncia correspondiere en el MPA, ya que la corte de la provincia, ha solicitado al ministerio esta acusación. La idea de esto es que haya un Fiscal Acusador.

Compra de utilitarios para Protección Vial y Comunitaria y GUR: En este sentido, se llevó a cabo una reunión con con Secretaria de Hacienda y Protección Comunitaria, haciendo una contratación directa para compra de un utilitarios, para proteger bienes comunitarios y dos camionetas para ser destinada a la GUR, debido a que ha habido dos licitaciones que resultaron desiertas. Se decidió entonces prestar el acuerdo, para el cual se requieren tres presupuestos y se justifica este pedido para poder contar con esta herramienta de trabajo.

ORDENANZA – Concejales del Bloque Cambiemos; crease programa municipal de alarmas comunitarias. Esta volverá a su respectiva Comisión, ajustando lo que sea necesario para ser tratada cuanto antes de una manera más ordenada.

De Obras Públicas y Privadas, Planeamiento, Vivienda, Servicios Públicos y Medio Ambiente

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Bloque Cambiemos; intervención en ciclovía entre Intendente Giménez y Ruta Nac. 34. La Concejal Sagadoy hace mensión a los reclamos efectuados por los vecinos, se recorrió la ciclovía, la cual es utilizada por la mayoría de los Rafaelinos, no solo por peatones con fines recreativos, sino también por ciclomotores, lo cual implica un riesgo para el usuario. Por este motivo, se solicitó la posibilidad de crear un carril paralelo como primera etapa, entre Bv. Hiólito Hirigoyen y Ruta 34. También evaluar, quitar o acondicionar los carteles de señalización que están ubicados en los accesos de cada tramo de la ciclovía, muchos de ellos encontrándose en muy mal estado o rotos, lo que peligroso para quienes circulan o transitan por ese sector. Por otro lado, Leonardo Viotti afirmó, que la mitad del carril fue ganado por el pasto, el pavimento esta deteriorado, proponiendo retirar los carteles para evitar accidentes. Según Carina Visintini, ya en el año 2016 esto fue solicitado, en ese momento la arquitecta Mariana Nizzo sugirió hacer la demarcación correspondiente en la misma calle, pero de esto ya pasaron dos años y aún nada ha pasado.

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Bloque Cambiemos; realizar mejoras en Loteo Plaza Grande. El Concejal Viotti, aseguró que los vecinos hicieron llegar una nota al cuerpo, más un pedido hecho en forma personal que se pudo constatar. Hace un tiempo fue constituido dicho loteo, el cual estaba fuera de la zona urbana, por lo cual no gozaban de los mismo beneficios que el resto de los barrios de la ciudad. Por este motivo, es que solicitan la constitución como barrio de este sector, en el cual viven más de veinte familias. Distintas problemáticas que están sufriendo, respecto a la iluminaria pública, desmalezamiento de las cunetas cercanas y los campos linderos, que no son públicos, arbolado. Reclamando igual trato, mantenimiento del ripiado, el cual está muy afectado y que se los incluya en la ampliación de la red de gas natural junto a otros servicios.

Muriel aseveró que, si bien veinte familias no alcanzan los parámetros que se están utilizando para la creación de un barrio, no se invalida el pedido, porque es una realidad. Pero es inviable, por lo que propone incorporarlo a un barrio lindero.

El Concejal Hugo Menossi, intervino expresando, que si bien existe la incompatibilidad por la cantidad de familias, igualmente hay que darles respuestas, ya que no se los puede dejar fuera de los parámetros. Habrá que volver a analizar si cuando se realizó el loteo, no se previeron ciertas cosas. En aquel momento se les había prometido llevar a cabo ciertas acciones.

En tanto, este Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN es rechazado por la totalidad de los Concejales, aprobándose la modificación de asignación de identidad barrial al loteo por unanimidad. La misma volvió a reunión de Comisión para ser tratado nuevamente.

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Bloque Cambiemos, colocar boca de tormenta en Av. Brasil y Brig. López. Visintini , este fue un pedido hecho por Raúl Bonino en Comisión de Gobierno, ante la obra de construcción del entubado, previendo algún tipo de inundación se pide al ejecutivo la posibilidad de realizar una nueva boca de tormenta de manera preventiva, porque los vecinos ya han pasado un gran hostigamiento de agua.

PROYECTOS PRESENTADOS

Proyecto de RESOLUCIÓN – Concejal del Bloque Cambiemos; designación secretaria de bloque, Sra. Norma Colombo.

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Bloque Cambiemos; realizar intervenciones en Plaza Elda Massoni.

Proyecto de ORDENANZA – Concejales del Bloque Cambiemos; crease el “Banco para un mejor Hogar”.

Proyecto de ORDENANZA – Concejales del Bloque Cambiemos; contrato para docentes de jardines municipales.

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Bloque Cambiemos; mejorar calle Río de Janeiro.

Proyecto de RESOLUCIÓN – Concejales del Bloque Cambiemos; solicitud a Diputados tratamiento de Ley. servicio eléctricos a Pyme.

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejal del Partido Frente Justicialista para la Victoria; reforzar vigilancia con la GUR en alrededores de centros de salud.

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Bloque Cambiemos; desalojar oficinas del Senador A. Calvo y ocuparla con el Departamento de la Mujer.

Proyecto de RESOLUCIÓN – Concejal del Partido Frente Justicialista para la Victoria;reclamo a ASSA por pérdidas de agua en barrio Belgrano.

Proyecto de ORDENANZA – Concejal del Partido Frente Frente Justicialista para la Victoria; crease la oficina de Mediación Comunitaria – Vecinal Municipal.

Proyecto de ORDENANZA – Concejales del Bloque Cambiemos s/declarar de Interés Municipal obra “Gasoducto Regional Centro II”. (Eximir pagos de tributos).

Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN – Concejales del Bloque Cambiemos; informe por columnas de alumbrado.

Todos lo antes mencionados fueron derivados para ser tratados en sus respectivas comisiones

ASUNTOS INTERNOS DEL CUERPO:

Nota S.E.O.M. Ref.: Solicitan ampliación cargos de planta permanente.

Nota Gobierno de Santa Fe. Ref.: Invitación acto promesa de lealtad a la bandera.

Nota Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Ref.: Eleva respuesta a la Resolución N.° 2316.

Aviso de retorno Correo Argentino. Ref.: Resolución N.° 2313 enviada al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Todos fueron derivados a su respectiva comisión donde serán tratados, incluido un fuera de término.