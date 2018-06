"A LLORAR AL CAMPITO"

Como siempre he venido sosteniendo desde este espacio, no soy economista ni pretendo serlo. Pero, una cosa es no tener los conocimientos suficientes como para hacer un análisis detallado y, en base a ello, vaticinar un resultado en un tema económico determinado y otra muy distinta es no poder dilucidar cuando se está intentando vender “pescado podrido” desde ciertas plataformas periodísticas de reconocida trayectoria e influencia sobre los mercados.



Sirva la introducción para referirme a la noticia que fue titular del diario Clarín, el pasado martes, como a las afirmaciones de la periodista Luciana Geuna, conductora, junto a Nicolás Wiñazki del programa “TN Central”, que negaban, de manera categórica la recalificación de la Argentina como “país emergente”, basando esa negación en “fuentes de absoluta confianza”.



Sinceramente, existen infinidad de vericuetos y negocios dentro de la economía y las finanzas de un país, a los que el grueso de la ciudadanía no tienen acceso. Me estoy refiriendo a las operaciones que se realizan en ámbitos bursátiles. Y es dentro de ese ámbito que las afirmaciones de los medios arriba mencionados tuvieron sus efectos, puesto que, a partir de la difusión de esa noticia, la Bolsa de Valores de Buenos Aires descendió un 8 por ciento; realmente una cifra muy significativa para quienes realizan transacciones diarias en esa entidad, y que, por efecto traslativo, afecta a sectores de la sociedad que, como ya expresé, solo, y en el mejor de los casos, conocen de su existencia, pero nada saben de lo que ahí adentro se “cocina”.



Cuando, en la tarde de ayer, finalmente se difundió la noticia, de manera oficial, con respecto a que la Argentina volvía a ser considerada como “país emergente”, calificación que le fue quitada en el año 2009, en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, llovieron, a través de las diversas redes sociales, infinidad de críticas y, en muchos casos, lloriqueos lacrimógenos, de parte de quienes se comieron ese “pescado podrido” y sufrieron fuertes mermas en sus activos.



Pero, es interesante adentrarse, aunque sea de manera muy superficial, en el pensamiento de personas que todos los días “juegan” en esa “ruleta” que es el mercado de valores y acciones, quienes no repararon, ni por un momento, en que existen informaciones tan delicadas que de ninguna manera, y bajo concepto alguno, se han filtrado jamás. Sin embargo, y acá está el “quid” de la cuestión, prefirieron hacer caso omiso a la vasta experiencia que tienen en este tipo de negocios, y realizar operaciones en base a una apuesta en la que el país entero saldría perjudicado.



Esa es la clase de empresarios y operadores que la Argentina tiene, los que, demostrando su lado más mezquino y materialista, no sopesaron para nada los datos que la noticia en cuestión les estaba dando, por el simple hecho de que esa era la información que en definitiva esperaban: la de un país que no puede salir del estancamiento y de la mediocridad a la que muchos de ellos contribuyeron, no sin obtener en el interín grandes beneficios para sus bolsillos.



Para suerte de todos los que solo conocemos la manera de estirar nuestros ingresos hasta fin de mes, la calificación de “país emergente” es un dato alentador que, además está dando la vuelta al mundo en los portales informativos más variados, y que nos está hablando de la confianza que existe en los más altos círculos económicos sobre el rumbo que la administración de Mauricio Macri le está imprimiendo a las finanzas nacionales.



Y, a los que perdieron dinero, por creer en los apocalípticos de siempre, como se decía en mi barrio, “ a llorar al campito”.