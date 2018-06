Georgina Rodríguez, la novia argentina de Cristiano Ronaldo

Aunque cueste creerlo, este miércoles en el estadio de Luzhniki, hubo una argentina alentando a Cristiano Ronaldo. Se trata de Georgina Rodríguez, la novia del crack portugués, quien estuvo en la cancha para presenciar la victoria del conjunto luso ante Marruecos.

Justamente, CR7 fue el autor del único gol del encuentro y se lo dedicó a la hermosa morocha de 24 años.

Rodríguez nació en la Ciudad de Buenos Aires cuando su padre argentino Jorge y su madre española Ana María Hernández viajaron al país para que la familia paterna conociera a Ivana, la hermana mayor de Georgina.

Después de su nacimiento, la familia volvió a España para radicarse en Jaca, un municipio de la comunidad autónoma de Aragón.







La historia de amor de Cristiano

"Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ellas conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca", contó Georgina a la revista XL Semanal, en marzo de este año.



Sin embargo, su declaración no había tomado tanta notoriedad como cuando Cristiano Ronaldo lo expuso en Instagram. "Mi novia es de Argentina. Mucha gente no lo sabe pero ella es argentina y también española. Así que amo a la Argentina. La gente cree que no me gusta, pero yo amo a Argentina", explicó. Su novia saluda con un modismo bien argentino: "¿Qué tal boludos, como están?".



Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, el papá de Georgina, es de Avellaneda y pasó por las Divisiones Inferiores de Racing. En 1984, emigró a España para dirigir al club Jacetano, de la primera división regional de Aragón. Allí conoció a Ana María Hernández y diez años después nació Georgina, en un paso de la pareja por Buenos Aires, aunque la niña se crió en Murcia.



El matrimonio no duró demasiado. Según el diario español El Mundo, la madre de Georgina se fue a vivir a Roma y su padre se puso en pareja con una señora que luego murió en un accidente de tránsito. Por eso, la novia de Cristiano Ronaldo -al tiempo- dejó el pueblo y se fue a trabajar a Madrid.



Allí encontró el amor. En 2016, algunos dicen que como empleada de Gucci y otros, en una fiesta de Dolce & Gabbana, conoció a Cristiano Ronaldo. Las primeras fotos de la pareja las tomó la revista Hola, en Disney París y, por la incesante persecución de los paparazzi, Georgina tuvo que cambiar de trabajo en diciembre de ese año, cuando dicen que fue contratada por el local que Prada tiene en El Corte Inglés, del Paseo de la Castellana.

Al poco tiempo quedó embarazada. El 12 de noviembre del año pasado fue madre de Alana Martina, la cuarta hija de Cristiano Ronaldo, que ya tenía a Junior (7 años) y a los mellizos Mateo y Eva, nacidos en junio de 2017 por el método de gestación subrogada. En ese momento usó sus redes sociales para contar que sus padres son su gran sostén.

Crear contigo el amor y hacer contigo la vida Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 18 Dic, 2017 a las 12:00 PST



"Es precioso ver a mi madre (Ana María) cómo calma a Alana Martina en su pecho. No cambio esta sensación por nada. Amo a mis padres, amo a mi familia", escribió, dando muestras de que los conflictos del pasado ya habían quedado atrás y que hoy disfruta de una familia ensamblada y numerosa.

"Somos buena gente los argentinos", dijo ella en el reciente video de la pareja. Cristiano Ronaldo, pese a la rivalidad futbolística con Lionel Messi, también lo cree.