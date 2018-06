Mársico, de acuerdo con el veto de su propio proyecto

El Edil, Lisandro Mársico dialogó con R24N sobre el Veto del DEM con respecto a la retención de motovehículos a quiénes no usen casco

Lisandro Mársico se entrevistó con R24N y se refirió al veto de su proyecto por parte del Departamento Ejecutivo del Municipio.

"En el fondo coincido con el veto porque es para una campaña vial. Es decir, que a la persona que venga se le retenga la moto, que no tenga casco, se le va a dar la posibilidad a esa persona, que vaya un familiar y lo provea de algún casco. Si no esto no es así, la Municipalidad le va a proveer uno, cargándoselo a la infracción".

El abogado mencionó una futura modificación en este proyecto: "Yo creo que a los fines de proteger la vida, está bien, es una buena acción. Me parece que lo que hay acortar en el veto, ya que es a 9 meses y me parece que tiene que ser por menos tiempo".

"Es positivo porque esto no tiene fines recaudatorios, la finalidad es que la gente pueda retirarse del operativo con un casco", agregó el Pedepista.

El proyecto modificado por el Intendente va a ser ingresado en comisión el día lunes.

Con respecto al presupuesto destinado para la compra de cascos por parte del Municipio, Mársico afirmó que habría una partida destinada a la compra de cascos en la Subsecretaría de Gobierno y Ciudadanía del Palacio Municipal.