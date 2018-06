Cierto alivio a pura tasa

El Gobierno siente que ¡por fin! sacó la cabeza fuera del agua. Este miércoles el Fondo formalmente aprobará el megapréstamo y el primer desembolso. En el nuevo supermartes de las Lebac, el dólar se movió en centavos y ya no en pesos. Y esto viene desde el viernes, tras el reemplazo de Sturzenegger por Caputo, jefe ahora de la nueva ingeniería financiera. Claro que la tasa la subió 7 puntos y está en el 47 %, nada menos.

La economía se mueve ahora en otros parámetros distintos de las anteriores entusiastas proyecciones oficiales de inflación totalmente cambiadas para arriba: 27% este año, 17% el que viene y recién en 2021 con la esperanza de reducirla a un dígito, aunque en la frontera: 9%. No es de extrañar que Moyano consiguiera el martes acuerdo en 25% de aumento, aunque queda pendiente el visto bueno de Trabajo y la incógnita acerca de cómo y en cuánto se revisarán los convenios para los cuales ya el Gobierno había aflojado un plus de 5 puntos.

A Caputo le resta dominar el dólar y aplicar su estrategia de financiación, distinta de la ejecutada por Sturzenegger y origen de lo que el propio ex jefe del Central reconoció como falta de credibilidad de los mercados en su conducción.



En estos primeros días, el nuevo jefe del BCRA ha conseguido aplacar la corrida y el Gobierno empieza con otro entusiasmo. Y, por ahora, con algo más de eficacia. Que esto se convierta en confianza hay que esperar el rodaje.

A Dujovne, reconvertido en la práctica como ministro de Economía a la vieja usanza, con más timbres en su escritorio, le toca cumplir la meta que alimenta la inflación. Tendrá que poner el déficit fiscal de 2019 en caja y conseguir en 2020 el equilibrio, léase déficit cero.



Entonces podrá decirse que la etapa de la crisis por herencia concluye y ahora todo lo que viene será propio.

Aranguren fue reemplazado en Energía por varias razones, pero mirando hacia adelante porque también se supone unas tarifas más ajustadas a la realidad política y social. Los senadores oficialistas habían quedado estupefactos con las confesiones del ex ministro de lo que restaba para aumentar hasta fin de año. Dicen que Aranguren no les había respondido a los planteos de moderación que se habían hecho entonces. Describen su posición como inalterable y blindada a otras consideraciones que no fueran técnicas.

La previsión es que recién en 2020 las tarifas de luz y gas alcancen el 90 por ciento del valor real.

El Fondo, con visible apoyo de los principales países contribuyentes, respaldaron al Gobierno. Los inversores, de palabra.

Puede estar quedando la impresión de que Macri cambia a ministros de una manera no muy distinta con la que las empresas cambian a gerentes no tanto de primera sino de segunda línea, con más comunicación interna que externa. De este modo no se sabe bien qué es lo que pretende de cada uno. Y cuando se es gobierno, las expectativas principales son las externas. Externas quiere decir tanto las de afuera cuanto las de adentro. El porqué y el para qué de las metas y ministros cambiados serán mejor interpretados si Macri las explica más.

En la Casa Rosada el martes se insistía en que la etapa de cambios en el gabinete estaba terminada.

Se vivía allí un clima de distensión, el mayor de los últimos dos meses.

Fuente: Clarín