El origen de la expresión “no dar pie con bola” es discutido, y en todo caso el significado fue cambiando para indicar que las cosas no están saliendo bien. Y aquellos que le asignan relación con el fútbol no están muy despistados, a la luz de lo que vimos en el primer partido de la selección argentina en el mundial.

Pero no vamos a tocar ese tema porque, entre otras cosas, no es el nuestro. Vamos mejor a enfocarnos en el gobierno, que nos ofrece una magnífica oportunidad para aplicar la frasecita.

En campaña Macri prometió pobreza cero, reducir la inflación de un plumazo, llenar las góndolas del mundo, que los trabajadores no iban a pagar impuesto a las ganancias, cerrar la grieta, etc., etc.,etc.

La negación de las palabras “crisis” y “ajuste” por los candidatos primero y los funcionarios después, no podría

haber sido más enfática; mencionarlas era como violar un tabú. Sin embargo, por imperio de la evolución de los acontecimientos ahora las pronuncian sin ruborizarse hasta los oficialistas mas furibundos. Casi les conviene a éstos traerlas nuevamente a la palestra; es que ya están sirviendo para -expresando la gravedad de la situación- pedir algo de clemencia a una oposición a la que se invita a avalar las duras medidas que impone el gobierno, con la excusa de que hay que poner a las necesidades de la patria por encima de cualquier diferencia política.

Pato rengo a los tumbos por terreno desparejo

No puede esperar éxito en esa convocatoria una administración que va entrando en los tramos finales de su mandato, un pato rengo al cual la oposición pretende, legítimamente, cerrarle el camino de la reelección.

Pero además de eso, a nadie le puede quedar duda ya de que los expertos de las grandes ligas en temas de economía no aciertan una, esto es no dan pie con bola. Un día le bajan el encaje a los bancos para que inviertan en Lebacs, después se lo suben, para que haya menos dinero disponible que pueda volcarse al dólar. Más tarde les limitan las tenencias de divisas para que no sean tan escasas en el mercado., Después hablan en secreto con fondos “amigos” para que acepten una colocación que tiene todo el aspecto de ser un negocio ruinoso para ellos (con un olor a gato encerrado que hizo fruncir el ceño a todos los especialistas en el tema.

En un momento se asustaronn porque el dólar subió demasiado, y comenzaron a vender reservas para frenar ese avance. Cuando el dólar se aproximó a los 25, la venta se conviertió en una sangría. Siguió la demanda de divisas ,y en el momento en que la moneda estadounidense se acercó a los 28 pesos, el Banco Central ya se había patinado en todo el proceso más de diez mil millones de dólares.

Es en ese momento en que la autoridad monetaria claudico, y el billete verde rozó los 29 pesos. Y en esta circunstancia, que es la actual, el presidente se congratula y explica que ese valor es muy bueno para que el país exporte más. Simultáneamente el nuevo Ministro de Producción le dice a la ciudadanía que esta es una paridad “cómoda”. Y uno no puede menos que preguntarse por qué no se dieron cuenta de eso antes, lo que hubiera permitido ahorrarse esa millonada de divisas.

Y así van dando manotazos de ahogado que no pueden infundir confianza a nadie. Sobre todo cuando de repente cambian ministros, mostrando que “el mejor equipo de los cincuenta años” está totalmente desflecado.

Mientras tanto se anuncia el cierre por 30 días de todas las empresas del Parque Industrial Flandria, que son 32, en su mayoría relacionadas con la actividad textil.

Y la frutilla del postre, el procesamiento del intendente de la ciudad de Paraná, destacado dirigente de Cambiemos, acusado de narcotraficante.

“En invierno mucha gente está en su casa, no se abrigan, y consumen mucho gas”, acaba de declarar el Presidente a un periodista (no uno cualquiera sino uno que le garantiza que no lo va a poner en un brete). Me hubiera gustado que le preguntara si sigue sosteniendo que lo peor ya pasó. Ya tuvimos un primer mandatario que anunció haber ido al FMI y terminó su discurso con la frase “Qué lindo es dar buenas noticias”.