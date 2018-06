Camioneros anunció un acuerdo salarial que el Ministerio de Trabajo no reconoce

El sindicato de Camioneros anunció que llegó a un acuerdo con los empresarios del sector para otorgar un 25% de aumento a sus afiliados, pero fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron que no fue homologado.

Las fuentes de la cartera laboral indicaron que la negociación con los empresarios "fue concretada en un bar y no en el Ministerio". Además, sostuvieron que el acuerdo "tiene vicios", motivo por el que no lo convalidarán.

Por su parte, Hugo y Pablo Moyano brindaron una conferencia de prensa en tono amenazante, en la que aseguraron que el acuerdo "no necesita homologarse". "El aumento se logró y hay que pagarlo. Si no pagan aténganse a las consecuencias", lanzó el presidente de Independiente.



"Logramos que el salario de los trabajadores mantenga el poder adquisitivo. El 25% será aplicado en sueldos básicos y en todos los salarios", sostuvo Moyano. En esa línea, afirmó que el aumento "no es el que pretendíamos pero se acercó bastante al número que queríamos". El gremio había solicitado un 27% de aumento en la paritaria nacional.

Moyano aseguró que "si tenemos que hacer un paro, lo vamos a hacer, por más multa que nos digan que nos van a poner". Y resaltó que se sumarán al paro del lunes 25 de junio convocado por la CGT porque "los camioneros somos solidarios". "Va a ser como si fuera un paro nuestro", indicó.

El secretario general de Camioneros se refirió al aumento salarial que acordaron otros gremios – convalidados por el Ministerio de Trabajo- entre el 12 y el 15%. "Lamento profundamente ese aumento. Los trabajadores no se merecen pagar la incapacidad de los dirigentes", afirmó.



En otro tramo de la conferencia, el líder sindical criticó con dureza al gobierno nacional. "Hay funcionarios que no saben que función tienen que cumplir. No saben administrar. No tiene experiencia. No tienen conocimiento. Dicen una cosa y hacen otra", sostuvo.

El sindicalista también criticó la política gradualista del oficialismo. "¿Lo que hizo hasta ahora fue gradual? ¿Lo que pasó fue gradual? Están desorientados", señaló. Y agregó: "No le veo mucho mejoría a esto que está pasando. Ojalá me equivoque".

Por último, consultado sobre si volverá a formar parte de la CGT, respondió: "Si me invitan a entrar, voy. Pero a la conducción no vuelvo. Estoy muy grande". Además, le pidió a la central obrera que se "despierte" para reclamar por el impuesto a la ganancias "que sufren muchos trabajadores".

