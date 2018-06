Colombia perdió ante Japón tras un comienzo complicado en su debut mundialista

En el Mordovia Arena en Saransk, el combinado colombiano sufrió una expulsión y un gol en contra a sólo cinco minutos de comenzar el partido y ese golpe fue tan duro que no pudo remontarlo.

En la previa se conoció que Pekerman decidió no arriesgar a James Rodríguez, quien no llegaba en óptimas condiciones físicas y le cedió su lugar a Juan Fernando Quintero en el once inicial. Sin embargo, los papales se le quemaron al instante. Colombia inició el pleito con la tenencia pero todo se derrumbó cuando Carlos 'La Roca' Sánchez tapó un remate con su brazo dentro del área y el árbitro esloveno Damir Skomina sancionó correctamente el penal a favor de Japón. Shinji Kagawa, estrella del Borussia Dortmund, remató con mucha calidad y puso el 1-0 su equipo.

#Rusia2018 | '5 PT | | #COL 0 - 1 #JPN | ¡Gol de Japón! Kagawa convierte para el equipo nipon. El equipo de Pekerman pierde en el arranque del partido.



Seguí el partido en ▶ https://t.co/fnEKkurOHH o bajate la APP para tu 📲 y miralo desde donde estés.#SomosArgentina pic.twitter.com/izKgx3ApdB — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 19 de junio de 2018



A Colombia no le quedó otra opción que tomar las riendas del juego y salir en busca del gol del empate. Pero le costó encontró claridad de inmediato y tuvo que esforzarse para generar peligro ante un rival muy disciplinado, con enorme resto físico. De hecho, Japón se acercó nuevamente al área de Ospina. Además, Pekerman tuvo que reordenar su mediocampo y metió a Wilmar Barrios en lugar de Juan Guillermo Cuadrado, lo que le velocidad en ataque a sus dirigidos.

La decisión de Pekerman de no sacar a Juanfer Quintero dio sus frutos cuando el mediocampista de River Plate anotó el gol del empate. En un tiro libre al borde del área, Quintero sorprendió al portero Eiji Kawashima al rematar por debajo de la barrera. El guardameta llegó a sacar la pelota pero cuando ya había cruzado la línea por completo. Un espectacular gol que daba la igualdad a Colombia justo antes del descanso.



En el complemento se produjo el ingreso de James Rodríguez. La estrella del FC Bayern München saltó al campo de juego en el minuto 58 para intentar hacer su aporte de calidad en la búsqueda de la hazaña, aunque sorpresivamente el que salió fue Juanfer Quintero, quien había hecho el 1-1 y podría haber sido un socio ideal de James en la gestación. Pese al ingreso del astro del elenco bávaro, Colombia perdió intensidad y empezó a sentir el desgaste de jugar con un futbolista menos desde los primeros minutos. Poco a poco se fue replegando y comenzó a sentirse cada vez más encerrado en su campo.

Tras algunas buenas intervenciones de David Ospina, llegó el segundo gol de Japón con un cabezazo de Yuya Osako en un tiro de esquina ejecutado por Keisuke Honda, quien había ingresado minutos antes.

#Rusia2018 | '72 ST | #COL 1 - 2 #JPN | ¡Gol de Japón! Osako de cabeza convierte, luego de un córner. El equipo nipon juega mejor que Colombia.



Seguí el partido en ▶ https://t.co/fnEKkurOHH o bajate la APP para tu 📲 y miralo desde donde estés.#SomosArgentina pic.twitter.com/TYn5cBsAq0 — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 19 de junio de 2018



Japón resistió en los minutos finales y rechazó todos los balones áreas que caían en su área, donde Radamel Falcao García estuvo acompañado por Carlos Bacca en los minutos finales. Ninguno de los pocos recursos utilizados por Colombia fue suficiente para lograr la igualdad y, de esta forma, el seleccionado asiático se llevó tres puntos muy valiosos en la lucha por clasificar a los octavos de final.

No fue el comienzo esperado para un equipo que dio que hablar hacer cuatro años en Brasil, donde liderados por James Rodríguez, quien se quedó con la Bota de Oro tras anotar seis goles, alcanzaron los cuartos de final y fueron una de las grandes revelaciones. De hecho, también se cruzaron con Japón en la fase de grupos y en aquella ocasión los vencieron por 4-1. Esta vez el desarrollo fue muy diferente. El inicio fue complicado para Colombia y su debut ha terminado en una derrota que pone en jaque sus ilusiones de brillar nuevamente en el Mundial.

Fuente: Infobae