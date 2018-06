EDUCAR AL SOBERANO

La noticia es simple: da cuenta sobre un reto, una amonestación si se quiere, a un adolescente. Pero el reto provino del Presidente Francés, quien interpretó que no era correcta la manera en qué un joven estudiante se dirigió a él llamándolo por su apodo: “Manu”.



Y es que Emmanuel Macron, Primer Mandatario de Francia, no dejó pasar por alto la “confianzuda” forma en que este ciudadano abordó la figura presidencial, y ahí nomas, con pocas pero firmes y exactas palabras, le dio una lección de educación cívica.



Como vemos, a Macron no le tembló el pulso a la hora de sopesar si su reprimenda iba a levantar batahola o sí sería considerada como un exceso de conservadurismo de su parte: no, nada de eso, sólo hizo lo que deberían haber hechos sus dos anteriores e inmediatos predecesores en el cargo y, con absoluta seguridad, lo que se tendría que hacer en muchos países del mundo, incluida, por supuesto, la República Argentina.



La falta de respeto hacia las instituciones del Estado y, más precisamente, hacía quienes las representan, no configura un hecho risorio ni fortuito y, mucho menos, aislado en nuestra sociedad desde hace más de dos décadas. Y es esta característica la que ha contribuido a socavar, en gran medida, el respeto y la consideración que se les deben.



No basta con que se guarden las formas en los actos protocolares y, cuando las cámaras de apagan o miran para otro lado, la chabacanería se convierta en la norma, cuando, a decir verdad, jamás tendría que tener lugar cuando afecta a aquellos que llevan una investidura de tamaña responsabilidad social y política.



Ejemplos de lo que estoy relatando sobran en el país: desde la vergonzante manera en que fue ridiculizado el entonces Presidente de la Nación Fernando De La Rúa, en aquél recordado programa de Marcelo Tinelli, a comienzos de este siglo 21, hasta la manera en que toda la prensa, tanto la oficialista como la opositora, se dirigía a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, llamándola simplemente “Cristina”, como si se tratara de una vieja prima o de la vecina que sale todos los días a barrer la vereda.



Y, justamente, no es ese el rol que tienen las principales instituciones del Estado ni la de los más altos funcionarios que las representan. No se peca de conservadurismo cuando se intenta poner a cada cual en su lugar, puesto que ese lugar es el que las leyes le imponen, no por capricho, sino por voluntad y decisión del pueblo que delega en sus representantes su elaboración.



Finalmente, es de destacar el ejemplo de Emmanuel Macron, quien no dudó en “educar” a quien, en un futuro no muy lejano, puede llegar a ostentar también un alto cargo en el Estado. Es de esta manera como se preserva el civismo y una democracia de alto contenido, para que no se convierta, con el paso del tiempo y con este tipo de distorsiones, en una institución hueca, desprestigiada , vilipendiada y, lo que es peor aún, propensa a ser la base de un Poder desvirtuado y corroído.