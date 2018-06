Caputo ganó su primera batalla contra el dólar y emitió un bono que copió de Brasil

La confusión fue grande. El aumento de los encajes a los bancos, según Martín Redrado, es una medida cuestionable, pero "en este caso puede servir porque lo primero que deben hacer es ocuparse de bajar el dólar y el stock de Lebac".

Para el ex presidente del Banco Central, la Argentina debe estar preparada para aprovechar las ocasiones que le dé el mundo. No debe planear un "road show" para colocar bonos, sino actuar en el momento exacto porque con un gobierno como el de Donald Trump en los EEUU, con comportamientos impredecibles, el escenario cambia en instantes".

Lo cierto es que después del traspié del 28 de diciembre, en la conferencia donde Marcos Peña, fue flanqueado por el ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, anunciaron una meta de inflación para 2018 de 15% y una rebaja de tasas, no dejaron de cometerse equivocaciones.



Fue tanto el impacto negativo de esos anuncios que derivaron en la volatilidad cambiaria y tasas de Lebac por encima de 40% anual, que hoy cuesta que la gente crea que lo que sucede con el dólar es en gran parte por la crisis mundial.

La crisis afecta a otros país, pero a la Argentina más

Que lo que le pasa a la Argentina, también le sucede a Chile, Perú, Brasil, México y demás países emergentes. La India, China, Canadá y Europa no son ajenas, porque están involucrados en una guerra comercial con Estados Unidos.

El aumento de combustibles, por caso, provocó el bloqueo y desabastecimiento de ciudades en 22 estados de Brasil.

En Chile el dólar terminó en el máximo del año de $ 637,2 al subir 0,52 por ciento.

Para un argentino este incremento de la divisa es mínimo porque vive en un país que tiene una inflación cercana a 30% anual, pero el costo de vida en Chile es de 2% anual. La suba del dólar del lunes, representa la cuarta parte de la inflación del año. Equivale a un alza de 7% en la Argentina. En Brasil el dólar subió 0,3%, a 3,74 reales al tiempo que el Bovespa, el principal índice de la Bolsa de San Pablo cayó 1,33 por ciento.

Pero la peor novedad fue que el petróleo subió 1,21% en el mundo.

La autoridad monetaria le dobló el brazo al mercado

El dólar mayorista, a las 15.00 cerró a $27,56 en el mercado mayorista, con escasos negocios por USD 489 millones. Este precio representa una caída de 89 centavos (3,13%).

Pero con la nueva modalidad de licitación de divisas, el Banco Central colocó, entre las 15.00 y 15,30, USD 175 millones y el dólar bajó a $27,49. Sin duda, fue un monto bajo en relación al resultado que consiguió.

En Bancos y casas de cambio, el dólar abrió con una fuerte baja a $27,50. Pero la ilusión duró poco porque resucitó la demanda y lo elevó a $28,15. En ese momento, el Banco Central anunció que iba a subir 5 puntos el encaje de los bancos en dos tramos. Esto implicará sacar de circulación alrededor de $100 mil millones.

El combo de medidas para domesticar al dólar se completó con una mayor flexibilidad para que los bancos puedan adquirir Letes (Letras del Tesoro en dólares) en el mercado secundario para aumentar su posición en moneda extranjera que estaba restringida a un 5% de su responsabilidad Patrimonial. Ahora, por encima de ese porcentaje pueden incrementarla con Letes.

Al final de la rueda, el dólar al público cotizó a $28,41, cuarenta y tres centavos por debajo del viernes.

Absorción de pesos y dólares

La licitación del Bono Dual, fue una buena medida que Caputo tomó de Henrique Meirelles, el último presidente del Banco Central de Brasil durante la gestión Fernando Cardoso y que continuó en el cargo cuando asumió Lula.

Meirelles venía de trabajar con Soros y fue el artífice para que Brasil superara una profunda crisis. Por la devaluación el dólar subió de 1 a 2 reales y hubo que acudir al FMI por primera vez en la historia. Las políticas monetarias que aplicó Meirelles, entre las que estaba el bono dual, fueron fundamentales para superar la crisis.

Volviendo a la Argentina, el "blue" que había terminado el día a $28,20, en el post cierre comenzó a operarse a $27,90. Este mercado reflejó lo que puede bajar en el super martes el dólar en bancos y casas de cambio.

Las reservas, a todo esto, cayeron USD 182 millones, a USD 48.285 millones, el menor nivel desde el 24 de agosto de 2017. En el exterior se ganaron apenas USD 1 millón y se pagaron USD 34 millones a organismos internacionales y 4 millones a Brasil.

Baja de los bonos y acciones

En el mercado de la deuda, los negocios en bonos se redujeron drásticamente, a $7.712 millones (la semana pasada negociaban hasta $21 mil millones diarios). El Bonar 2024, el bono más representativo en dólares, perdió 2,52% y el Bonar 2020, 0,17%. El Discount en dólares con ley argentina, retrocedió 1,84 por ciento.

Como la baja implicó una caída de la paridad y la tasa del Tesoro en Estados Unidos bajó a 2,93% anual, el índice de riesgo país subió 2,72%, a 566 puntos básicos. Esto significa que a la tasa del bono norteamericano de 2,93% hay que sumarle 5,66%. El resultado es 8,59% anual que sería lo que debería pagar la Argentina si sale a tomar dinero a los mercados internacionales.



Esto significa que el Bonar 2024 ahora rinde nada menos que 7,34% anual, y el Discount en dólares, que nació con el canje de la deuda y tiene ley argentina, 8,72%. Para algunos operadores, los bonos son una oportunidad.

Según Juan Salerno de Compass Group, "el mercado actuó bajo la influencia de rumores de que la Argentina no iba a salir de la zona de mercado fronterizo y eso asustó a los tenedores de bonos y acciones. Pero, créame, nadie sabe lo que resolverá Morgan Stanley el miércoles. Hoy hay menos regulaciones para operar que las del año pasado, pero la última palabra la tienen los inversores de la entidad que le dicen a los directores lo que piensan a través de una encuesta".



En la confusión los inversores vieron que el Gobierno podría moderar los aumentos de las tarifas. Para Juan Salerno "no será así, sino que habrá otra distribución de los aumentos. No van a incumplir con el FMI".

Esa maraña se trasladó a la Bolsa donde el índice Merval de las acciones líderes tuvo la peor caída desde el 15 de diciembre de 2014. Se desplomó 8,26% con un elevado monto de negocios de $1.141 millones. Al revés de lo que sucede con el dólar, esta caída se agravó porque fue respaldada por un considerable monto de operaciones.

Transportadora de Gas del Norte 13,81%, seguida por Mirgor 13,35%, la empresa que hace años unió a Macri y Caputo, Transener 12,28% y Distribuidora de Gas Cuyana 10,20%, fueron los más grandes perdedores. Entre los bancos, a raíz de la suba de los encajes, las bajas fueron lideradas por Supervielle 11,80%, seguido de BBVA Francés 11,40%, Macro 11,04% y Galicia 9,41 por ciento.

Los ADR's argentinos (certificados de tenencia de acciones) que cotizan en dólares en Wall Street, no estuvieron al margen de la debacle. La mayor caída fue de Banco Supervielle 9,28%, seguido por BBVA Francés 8,63 por ciento.

Para hoy el acontecimiento más esperado es la licitación de Lebac por alrededor de $520 mil millones.

Bajar al dólar fue la primera parte del debut de Caputo en el Central. Esa parte parece bien encaminada, aunque está supeditada al humor de los mercados del mundo. Lo más difícil será encarar la rebaja de tasas. La suba de encajes, por supuesto no ayuda a este objetivo.

Por otra parte, todo lo que se pueda teorizar hoy, puede ser viejo mañana. Para la Argentina que el miércoles Morgan Stanley la declare "mercado emergente", significaría menos dolor para los ajustes que se avecinan.

Fuente: Infobae