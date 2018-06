En Rafaela más de 2000 aluminos prometieron lealtad a la Bandera

Como cada año, en el marco del Día de la Bandera, se realizaron actos en simultáneo en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto en los que los alumnos de 4º grado junto a los abanderados de 7º grado de las escuelas santafesinas prestan juramento de Lealtad a la enseña patria.

El acto central fue encabezado por el gobernador, Miguel Lifschitz, en el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario en tanto que en Rafaela fue el intendente, Luis Castellano, quien participó de la ceremonia efectuada a partir de las 11 en la plaza 25 de Mayo. Al menos el frío se solidarizó con los chicos y firmó una tregua ya que la temperatura rondaba los 14º C a las 11 hs. en esta ciudad.

Más 13 mil alumnos y alumnas concretaron la promesa de Lealtad a la Bandera en las cinco ciudades, 1.900 de ellos de Rafaela según se informó desde el Ministerio de Educación. Al mismo tiempo, los chicos manifestaron su compromiso por la democracia, la participación y la convivencia desde la reafirmación de los valores de la libertad, solidaridad e igualdad.

“Hoy 13 mil alumnos de toda la provincia se están comprometiendo con la bandera, con la Patria, con la historia y con nuestro futuro. Vamos a tomarles el juramento a todos los niños, a todos los jóvenes de esta provincia de Santa Fe para que podamos comprometernos con los valores de Manuel Belgrano, sus ideales y sus sueños”, expresó Lifschitz, quien estuvo acompañado por la popular cantante, Soledad Pastorutti, quien interpretó el Himno nacional.

“Belgrano llegó aquí un 27 de febrero de 1912, al mando de un pequeño grupo de patricios y de gauchos para defender la costa y evitar la entrada de los barcos españoles que iban por el río Paraná hacia el norte. A ese Belgrano lo recordamos por ser el creador de la bandera, por sus hazañas militares en el Paraguay y en el noroeste argentino, y también fue un educador, un hombre de Estado, el primero de nuestros próceres que habló de la escuela pública y creó escuelas en todos los pueblos y ciudades que le tocó atravesar en sus largas campañas militares”, detalló el gobernador.

"Cuando fue premiado con 40 mil pesos por el gobierno nacional después de sus triunfos en Salta y Tucumán, decidió donarlos para construir cuatro escuelas en el norte argentino, que por paradoja no se construyeron sino en el siglo XX, mucho después de su muerte”, contó Lifschitz. “Ese fue su legado. Por eso hoy tiene tanto sentido que desde las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe le rindamos un homenaje a Manuel Belgrano educador, al hombre que dejó todo por su Patria", agregó.

En tanto, la ministra de Educación, Claudia Balagué -que por la tarde viajó a Rafaela para participar del acto por el Centenario de la Escuela Mitre-, dijo a los niños y niñas presentes: “Hoy hacen este importante compromiso que nos enseñó Belgrano para reafirmar la solidaridad, la igualdad y una única bandera para todos los argentinos, y también para pensar en la emancipación y la libertad de nuestra Patria, sin que nadie nos diga qué tenemos que hacer”.

Por su parte, Castellano sostuvo en el acto de Rafaela que la Promesa de Lealtad a la Bandera “es un hecho que refuerza valores que tienen que ver con lo que somos, con nuestra historia, con tratar de romper el esquema de divisiones, de barreras, de grietas, de miradas diferentes". Asimismo, consideró que "lo que nos une siempre es lo patrio, nuestra tierra, nuestro país, nuestra bandera, nuestra historia, nuestra cultura y ahí es donde tenemos que buscar fundamentalmente el encuentro y poder inculcarle eso a los niños”.

“A los niños hay que enseñarles poniéndose en el lugar del otro, no es fácil hoy en día pero tenemos que hacer el esfuerzo para entender de donde viene su mirada, historia y concepción y con diferentes posiciones poder encontrarnos. En este sentido, tenemos que lograr demostrarles que pensar diferente, está bien. Porque el fin es construir un país diferente, en el que soñemos un futuro donde todos podamos construir, esa es la clave del desarrollo”, finalizó el Intendente en declaraciones en la plaza central de la ciudad, donde se había instalado una pantalla gigante -como en años anteriores- para observar lo que sucedía en el Monumento a la Bandera en Rosario, donde se desarrolló el acto central.

Como cada año, una multitud participó del acto en Rafaela entre los alumnos de las escuelas, los docentes, los padres y las autoridades. En tal sentido, estuvieron presentes Juan Carlos Zabalza, asesor de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Santa Fe; la secretaria de Educación de la Municipalidad rafaelina, Mariana Andereggen; el senador provincial, Alcides Calvo, el diputado provincial, Oscar Martínez; y coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel; además de funcionarios y concejales.

La Promesa de Lealtad a la Bandera es una ceremonia en la que estudiantes de 4° grado de escuelas primarias comunes y de adultos, y los estudiantes de 9 y 10 años de las escuelas especiales de toda la provincia, expresan su compromiso con la democracia, la participación y la convivencia desde la reafirmación de los valores de libertad, solidaridad e igualdad.

