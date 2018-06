CÓMO EVITAR INTOXICARSE CON MONÓXIDO DE CARBONO

El monóxido de carbono es un gas tóxico, incoloro e inodoro, que emiten calentadores, estufas a gas y cocinas. Puede generar muerte por intoxicación. Lo que hay que saber y las medidas para adoptar en el hogar.

Al monóxido de carbono (CO) lo llaman el “asesino silencioso”. Invisible, incoloro e inodoro -no tiene color ni olor- asecha en cada hogar todos los inviernos. Es un gas tóxico que proviene de la combustión de combustibles sólidos (carbón, leña), líquidos (kerosén) y gas.

Calefactores, calefones, braseros, salamandras, hornos y cocinas, hogares a leña, etc., emiten su toxicidad, que puede ser fatal: el CO mata por intoxicación y envenenamiento, pues ocupa el lugar del oxígeno en la sangre.

El monóxido de carbono no da lugar a reaccionar. La mayoría de las muertes ocurren cuando la persona está durmiendo y no se da cuenta que se está intoxicando. Para recuperar a una persona intoxicada, la única salida es el oxígeno. Es lo primero que hay que saber. Por eso, en una situación así hay que abrir toda la casa, ventilar bien el ambiente, o mejor, sacarlo al exterior.

10 consejos para evitar la intoxicación

* Está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños.

* Nunca dormir con estufas prendidas, salvo las que son de tiro balanceado.

* Verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación.

* Mantener siempre algún ambiente ventilado. Dejar al menos 10 centímetros abierta una ventana.

* Revisar una vez por año por un gasista matriculado todo tipo de estufas, catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de aparatos calefactores.

* Usar solo artefactos con salida al exterior

* Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. Si no pueden hacerlo, apagarlo antes de dormir.

* Nunca usar hornallas y/o el horno para calefaccionar. Es preferible abrigarse con más ropa.

* Al encender el automóvil verificar que el garaje esté ventilado.

* Cuando se usan grupos electrógenos, deben colocarse al aire libre y no dentro del domicilio.

