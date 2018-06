Estamos a tiempo, "huyamos de los bonos argentinos"

El 27 de diciembre del año pasado, el economista Miguel Angel Boggiano, CEO de Carta Financiera, hizo algunas recomendaciones para 2018. En un extenso documento, según publicó ese día el diario 'El Economista', sostenía respecto a los bonos:



"(...) lo importante es que la Fed empezó lentamente a vender estos bonos y anunció reducirá su hoja de balance en U$S 10 billones por mes hasta diciembre y luego acelerará el ritmo de venta cada tres meses. Para octubre de 2018, debería estar vendiendo U$S 50 billines por mes (U$S 600 billones al año).



En cualquier caso, tenemos a la vista un participante fuerte que está diciendo que empieza a vender y por eso las tasas a cinco años ya comienzan a subir y ponerse en contra de este tren en movimiento parece poco inteligente.



Esto también incluye a los bonos argentinos, que van a tener viento en contra durante 2018, como todos los bonos del mundo, sin importar si el Gobierno tiene el mejor plan económico posible".



Claro está que el Gobierno no tenía "el mejor plan económico posible", como tampoco tuvo "el mejor equipo en 50 años", del que tanto se ufanó...



Tras las corridas cambiarias, con un dólar que llega casi a los $30 y tras haber recurrido al Fondo Monetario Internacional (FMI), el mismo economista, que supo acompañar al oficialismo, aconsejó huir de los bonos argentinos.



Basándose en el contexto internacional nuevamente, que hace que los bonos del mercado argentino tengan atractivo 'cero', menciona también la incapacidad del Gobierno para cumplir con los pedidos del Fondo:



"El que piensa que ya perdió mucho con sus bonos y se quiere quedar, se equivoca: todavía puede perder mucho más. Más vale retirarse con una pérdida controlable. Lo que viene será peor.



(...) El argumento principal era (y sigue siendo) relativamente sencillo: las tasas de interés en los EEUU están yendo hacia arriba y eso fuerza a que los bonos de cualquier lugar del mundo caigan.



Para el caso de bonos de Mercados Emergentes (aunque MSCI aún no ha clasificado a la Argentina con este rótulo), la situación se pone especialmente peor porque son considerados bonos de calidad inferior en comparación con los llamados Mercados Desarrollados. Dentro del mundo Emergente, Argentina es probablemente el peor. ¿Por qué? Porque en los últimos dos años el gobierno se dedicó a patear la pelota para adelante mientras lo financiaban. Como hoy no lo financian más, terminamos en el FMI.



-Ah... bueno... pero si nos presta el FMI, estamos salvados, ¿no?

-El mercado parece no estar del todo seguro... (...) Porque el FMI está pidiendo algunas cosas que ya se ve que no vamos a cumplir. Incluso antes de que nos de la primera parte del préstamo...



El acuerdo con el FMI tiene dos grandes puntos a destacar: a) reducir más rápidamente el déficit fiscal; b) otorgar real independencia al Banco Central.



Si el mercado creyera que estos dos puntos se podrán cumplir con facilidad, los bonos y las acciones deberían haber reaccionado de forma favorable. Sin embargo...

(...)



En lo que respecta a la meta de déficit fiscal, habrá que hacer un esfuerzo extra para cumplirla en el 2018. Sin embargo, difícilmente la política quiera asumir el costo necesario para cumplir la meta del 2019. ¿Ajuste tarifario con un dólar volando por los aires? Olvídense: eso no va a suceder.



En segundo lugar, el Senado ya se manifestó reacio a tratar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central que le dará real independencia. Las modificaciones prohibirán que el BCRA le preste pesos al Tesoro y que le compre los dólares de la deuda. Acá, la política tampoco considera que la situación sea urgente".



El economista asegura que todavía no es tarde para retirarse y aconseja, en cambio, colocar en el bono a un año que se está licitando esta semana o simplemente se pueden quedar en dólares. ¿Por qué? porque además de que el dólar parece no tener un techo a la vista, "las tasas a 10 años en los EEUU todavía siguen por debajo del 3%... Imaginen lo que sucederá cuando empiecen a subir en serio..."



Recuerda que el mundo se está desencantando con los Emergentes, entre ellos, cita a la Argentina, Brasil, Turquía, Sudáfrica, India, Rusia, y afirma que inclusive podría agregarse China.



Cabe agregar que el país ni siquiera recibirá esa calificación, según los rumores que corren en estos días entre banqueros argentinos, y que 'Clarín' afirma hoy haber confirmado de una fuente que conoce de primera mano la decisión de MSCI, la empresa dedicada a calificar los mercados financieros del mundo, "no le repondrá la etiqueta de 'Economía emergente' a la Argentina el miércoles, tal como espera desde hace meses el Gobierno".



De esta manera, seguirá considerando al mercado local como una 'Economía de frontera', etiqueta que, según dijo varias veces el hoy titular del Banco Central Luis Caputo, le impide a fondos de inversión institucionales del mundo comprar acciones o títulos argentinos.

