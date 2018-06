Comité Radical: Ataque político a la ideología

En diálogo con el Concejal Leonardo Viotti, comentó que fueron los propios vecinos quienes a raíz de los ruidos ocasionados por el grave hecho, dieron aviso a la GUR de lo ocurrido. En el lugar, se pudo constatar que malvivientes, habían intentado romper los vidrios blindados del frente de dicho local, ubicado en calle Bolívar de nuestra ciudad, sin éxito. No satisfechos, lograron destrabar la cerradura de la puerta haciéndole palanca, destrozando luego con una baldosa, el vidrio superior. En las próximas horas, realizarán la correspondiente denuncia, ésta sumada a las anteriores, de las cuales aún no han tenido ninguna respuesta por parte de la Fiscalía, sobre la investigación realizada. Claramente esto es un ataque político, de gente que no coincide con esta ideología.