Elisa Carrió: "Las manipulaciones en el debate por el aborto mostraron lo peor de la política corrupta de los últimos años"

La diputada nacional líder de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos Elisa Carrió publicó este domingo un duro documento dirigido "A los desesperanzados" en el que aseguró que en la madrugada del jueves, cuando la Cámara de Diputados discutía el aborto, hubo "cambios y manipulaciones de votos" que "mostraron lo peor de la política mediocre y corrupta de los últimos años".

A tres días de que la Cámara baja aprobara el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Carrió publicó su mensaje "con mucho dolor y mucha esperanza", y en un tono más duro que las declaraciones inmediatas a la sesión, en las que también había marcado diferencias con el Gobierno.

"Cuando señalé al interbloque que era el 'último sacrificio' era para decirles que la Coalición Cívica no está acostumbrada a la mugre política de las madrugadas, y queda claro que mi actitud fue no interferir en la conciencia de nadie, pero quebrar conciencias es una inmoralidad política, mugre, que me hastía desde muchas décadas atrás, eso no es república", continúa el documento.

En la madrugada del jueves, cuando se discutía la ley, Carrió decidió no argumentar su voto en contra "para preservar la unidad de Cambiemos" -según argumentó luego en sus redes sociales-, pero advirtió, a viva voz y en el medio del recinto, "Que le quede claro a todo Cambiemos, la próxima rompo. ¡La próxima rompo!".





Horas después de terminada la sesión, Carrió dijo que lo sucedido le dolía en el alma, pero negó la amenza de romper Cambiemos: "Todo lo que se dijo es mentira. Yo tengo una excelente y permanente relación con Olivos. Apelé a la unidad de Cambiemos y les hablé a los diputados nacionales para que reine la concordia y no la grieta".

Ahora, el documento publicado retoma algunas de las críticas que en el día de ayer hizo el papa Francisco desde Roma, cuando señaló que el aborto "es nazismo pero con guantes blancos".

Carrió asegura que en esta semana explicará su posición "filosófica, ética y política" respecto al proyecto sancionado en Diputados "que por lo menos hasta el final permite un aborto a los ocho meses de gestación con una simple declaración jurada". De ese modo, la diputada hace referencia a la modificación del artículo 86 del Código Penal que propone el proyecto, que sostiene que "en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante: a) si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente".

"Me preocupa la fragilidad y el hedonismo de un amor líquido que termina destrozando los cuerpos de mujeres jóvenes y descartando la potencia de vida de niños con capacidades diferentes, y en esto comparto los dichos del Papa 'el avance de la técnica permite el descarte de vidas por defectos físicos o posibles enfermedades'", dice Carrió, sumando su voz a las críticas que desde Roma hiciera ayer el sumo pontífice, en ocasión de un discurso improvisado frente el Foro de Asociaciones Familiares (Forum Familia).

"En la era del amor liquido y donde lo 'cool' pasa por ser pro aborto, reivindico a muchas mujeres que lucharon por la igualdad de trato y oportunidad, queremos ser diferentes e iguales con los hombres, y deploramos un feminismo-machista, violento, iracundo e intolerante. Hay millones que no estamos en los extremos y descriminalizar a la mujer joven es necesario, pero la prohibición cultural también lo es", añade la diputada.

Sin embargo, el mismo documento contiene un apartado titulado "Esperanza…", en el que vierte conceptos elogiosos sobre el Gobierno: "La única forma de crecer y prosperar es pymes exportadoras con valor agregado y educación. No debemos quedarnos en el consumo interno y exportar, multiplicando las pymes y haciendo ciudadanos del mundo desde la instrucción temprana. Por eso son valorables los cambios de ministros realizados por el Presidente".

Respecto de los cambios en el Gabinete anunciados ayer, vuelve a dar su apoyo y afirma que Javier Iguacel, flamante ministro de Energía, "me parece el mejor funcionario del gobierno nacional, tanto en las rutas que se construyeron como en la lucha contra la corrupción donde es inclaudicable. Me alegró enormemente de su designación como ministro de energía".

Por último, "Lilita" elabora una "reflexión final": "A los que quedan sin esperanza, a los que se sienten traicionados, los llamo a llorar en silencio, a cambiar las cosas y cambiar Cambiemos en la unidad de la república posible. Les puedo asegurar que para mí el sacrificio del jueves es que, a pesar de lo que vi, sigo creyendo que vamos a poder cambiar. Que Dios los bendiga, corrija y proteja".

