Brenda VIMO: "Hay situaciones muy complejas, situaciones de calle en donde hay que trabajar con otros niveles del Estado"

Gente durmiendo en veredas, plazas, entradas a cajeros automáticos, en algún rincón de alguna cuadra, etc. No son muchos y los que están, están identificados y tienen un seguimiento. El frío hace estragos y esta clase de problemas aparecen cuando las temperaturas trituran a quienes no tienen un hogar. Quienes caminan la calle durante todo el día y encuentran en algún rincón de la ciudad un lugar para soportar.

Es por eso que la secretaria de Desarrollo Social, con la Dra Brenda Vimo a la cabeza, apunta a un trabajo desde el área para la prevención de personas en situaciones de calle y además se sostienen en el convenio que se firmó hace un par de meses atrás con la provincia para la atención de estos problemas.

"Estamos trabajando mucho desde la Secretaría, utilizando todas las herramientas que uno puede tener para resguardar los derechos y resguardar la integridad de las personas de más vulnerabilidad. Se están atravesando situaciones complejas y la idea es estar trabajando al lado de estas personas y poder resguardar el derecho a su integridad", destacó en primera instancia la funcionaria y agregó que "hay situaciones muy complejas, situaciones de calle en donde hay que trabajar con otros niveles del Estado, con la familia, con las Asociaciones civiles y esto ha generado que en los últimos días, y con la ola de frío, se intensifique mucho para poder prevenir situaciones de mayor vulnerabilidad", dijo.

Vimo se encargó de mencionar en Radio ADN, Fm 97.9 de nuestra ciudad que existe un monitoreo constante y si aparece algún caso se contempla dentro de un plan. "Siempre nos encontramos con situaciones nuevas", expresó Vimo al respecto, recordando que hace un mes se firmó un convenio con la provincia en el marco de los dos niveles del Estado, con un servicio local de promoción y protección de los derechos", explicó.

Además se encargó de mencionar que "si bien nosotros tenemos un equipo amplio que viene trabajando en distintos lugares de la ciudad, ahora en el marco de este convenio el trabajo es más centralizado para poder monitorear y diagnosticar estas situaciones, con un enfoque fundamental en niños/as y adolescentes que hoy son los más vulnerables" admitió Vimo.

SITUACION DE CALLE

Muchos se rehúsan a guarecerse en algunas de las opciones que los agentes municipales y provinciales ofrecen. Algunos, en grupo, fijan su "residencia permanente" en el lugar donde estén, sin techo y sin querer sentir el calor de un hogar. "Cuando se da alguna situación de calle, que se define como una persona que está viviendo en la intemperie, o viviendo sin un hogar, lo que hacemos es ir con un asistente social, un abogado y un agente territorial para evaluar la situación en la inmediatez mientras se busca resolver la situación", explicó la funcionaria.

En tanto, se sabe que cuando estos agentes dan con un caso como estos, se les acerca elementos de abrigo, alimento, algún tipo de iluminación como para empezar a trabajar con las Redes de esta persona o familia, para encontrar un lugar en donde puedan alojarse y comenzar a construir un lazo fuerte, hasta que llegue la solución definitiva. "Generalmente estas situaciones suceden de noche, y se dan por situaciones de violencia intrafamiliar donde intempestivamente una persona se va de su casa y no tiene donde ir. El trabajo es muy artesanal, uno intenta hacer algún tipo de protocolo, pero cada situación es muy particular", destacó.

La secretaria admitió que hay varios factores por los cuales una persona abandona el ámbito del hogar para terminar en situación de calle. Dijo que hay situaciones donde se vuelve difícil poder trabajar debido a cuestiones interpersonales donde el municipio no puede actuar. Además, muchas de estas personas que carecen de un hogar no tienen familiares en nuestra ciudad, mientras que cuando se los contacta, comienza una mediación, más si hay niños afectados. El último recurso es la Secretaría de la Niñez, que trabaja en nuestra ciudad con Daniel Bernini a la cabeza.

A su vez, puntualizó el caso de las personas mayores, donde la doctora alertó que tuvieron dos situaciones "donde hemos intervenido con todos los niveles del estado, con una persona que estuvo en 7 geriátricos de la ciudad y que ha sido visitado psicólogos y psiquiatras, entre otros profesionales. Estas personas desean vivir en la calle, confirmando esto en pleno uso de sus facultades mental decide y firma la conformidad. Es algo que nos angustia mucho porque creemos que no es digno, pese a eso, todos los días pasamos por donde está a dejarle el alimento, el abrigo y sobre todo a seguir insistiendo para que opte por ir a vivir a un geriátrico", dijo.

En tanto, contempló que "todos los trabajos que hicimos han sido exitosos en términos de horas, con un trabajo arduo y que siempre sucede a horas de la madrugada, pero pudimos trabajar y reforzar estos caso y llevar a las personas a un hogar", manifestó la doctora.

Con información de La Opinión