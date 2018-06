Quejas en el comercio local, las venta por Día del Padre no alcanzaron, los precios altísimos

Llegó la hora de ayornarse a los tiempos que corren y agudizar el ingenio. No son tempos fáciles los que corren, los servicios están carísimos, casi imposibles de pagar, los alquileres por las nubes y con propietarios que en el caso de Rafaela son de una clase social muy acomodada en su gran mayoría y no quieren resignar un peso a la hora de pactar un alquiler, prefieren tener el local un año parado, que bajar unos pesos para que el inquilino pueda cerrar trato y ni que hablar de la presión tributaria.

El comercio local se queja, pero nadie baja un peso, la mayoría recarga con el 100% y eso es ilógico, el Gobierno Nacional no ayuda en nada y los servicios son impagables, combo perfecto para que nada alcance y todo parezca poco.

A nadie le gusta escuchar verdades, parecieran que son dardos venenosos que caen en el corazón del ego. Lo cierto es que muchos comercios quieren recargar más del 100%, algo ilógico, máxime para los tiempos que se corren.

La gente también se queja de la atención o mejor dicho de la mala atención y por supuesto, los precios altos son un impedimento a la hora de concretar una compra.

Hoy mucha gente recurre a las plataformas de Internet y se ahorro mas de un 60%, basta con ver un producto en un comercio y luego comparar su precio en Mercado Libre por nombrar a una de esas plataformas, para advertir que el ahorro es importante.

Tal lo que decíamos anteriormente, hay que agudizar el ingenio, por que esto parece no tener solución, la inflación no perdona, el dólar aumenta, Macri cambia su gabinete y hasta Messi se pone erra los penales salvadores que podrían cambiar el humor de la gente

"Se vendió, pero no como en otros años"... "tuvimos ventas recién hoy por la tarde -por ayer-, pero no fueron las esperadas"... "el año pasado se vendió más"...

Esas fueron algunas de las frases de los comerciantes consultados por este Medio durante los tres últimos días, en relación al día del padre que se festeja hoy. En líneas generales, no fueron buenas y varios propietarios no quedaron conformes. Algún que otro empleado deslizó que tuvo que trabajar menos que otros años, y por más que sumemos o restemos, el resultado va a ser el mismo.

Desde la gerencia del Paseo del Centro de nuestra ciudad, esperaban tener una mejor impresión en la jornada de ayer por la tarde, ya que en los días previos confirmaron que la actividad fue muy baja, según le expresaron a LA OPINON. "A partir del viernes se comenzó a sentir un poco más de movimiento, pero las expectativas que atrae el día del padre con respecto a ventas, no son muy posible de cumplir", destacó un dirigente de Paseo.

Muchas veces esperaban tener contabilizado todo hasta el final del sábado, ya que los rafaelinos suelen comprar a último momento los regalos. Lo concreto que por más que los números finales estén la semana que viene, las expectativas ya no son buenas de antemano.

LA ECONOMÍA DÉBIL

El pasado jueves, cuando no se hablaba de otra cosa más que del Mundial de Rusia, tuvimos una fuerte suba del dólar. Más allá de que algunos comerciantes le negaron este hecho a esta Redacción, otros sí hicieron hincapié en este momento de la economía de la Argentina. "Está pegando fuerte la recesión. Tuvimos una devaluación importante el jueves, y veremos ahora cómo se seguirá comportando el dólar”, señaló un comerciante que además puso al frío como un condicionante: "por el frío tampoco la gente sale. Es un factor que reduce la cantidad de gente haciendo compras. Además hoy -por ayer- jugó la Argentina, y de 10 a 12 no había un alma en el centro. Antes de las 10, estaba todo congelado", dijo el dueño de un local de venta de ropa. Recordemos que ayer la mínima fue de 0.2 bajo cero. Y durante la semana hizo el mismo frío, con temperaturas que rondaron los 3.5 bajo cero y 2 bajo cero el viernes.

Las ventas de la camiseta de la selección argentina estuvieron muy bien. La mayoría de la casa de deportes se quedó sin stock de la camiseta titular del equipo de Sampaoli, algo que este Medio contó el pasado viernes. Y el hecho de que la Argentina debutara ayer por la mañana, le quitó a los rafaelinos medio jornada para hacer compras.

PROMOCIONES

Algunos comercios vieron venir este impacto, de poca venta, y decidieron hacer promociones. Esto alentó un poco a las personas que dar vueltas por el centro de la ciudad. Es por eso que ayer, mientras hubo sol, las veredas estuvieron concurridas.

Las promociones se basaron en descuentos de entre el “15 y 35 por ciento” de acuerdo a la tarjeta de crédito utilizada, ya que los mismos varían de acuerdo al banco que emitió el plástico.

Además de traccionar con las promociones, una modalidad que “se está imponiendo es venir a ver, elegir y con una mínima seña dejarla reservada y comprarla el día que rige la promoción que te conviene”.

Además, televisores de todos los tamaños tuvieron un buen movimiento (más de lo normal), cuyos precios parten de los “10 mil pesos en 43”. "Este año -destacó un vendedor- tuvimos la coincidencia del Día del Padre - Mundial, así que los smartTV fueron muy requeridos", dijo al respecto.

Con información de Diario La Opinión