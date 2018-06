Perotti fue a Rusia a alentar y darle suerte a nuestra Selección

El Senador Rafaelino fue a alentar a la Selección Nacional pese a que muchos funcionarios del Gobierno como de la oposición se autoimpusieron no ir al Mundial por la crisis que se vive en Argentina

El Senador Rafaelino fue a alentar a la Selección Nacional pese a que muchos funcionarios del Gobierno como de la oposición se autoimpusieron no ir al Mundial por la crisis que se vive en Argentina.

Queremos dejar sentado que no estamos haciendo una crítica al respecto, si no, destacando que Perotti no le dio importancia a esa "autoimposición ".

Al fin y al cabo, su conducta y sus actuaciones en la función publica no van a cambiar por un viaje a alentar a nuestra Selección Nacional.

Si el viaje a Rusia sirve para que Perotti sea mejor funcionario de lo que es( tampoco queremos decir si es bueno o malo), bienvenido sea el viaje!!!