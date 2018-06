Islandia, Campeón del Mundo… en productividad

Arrancó el Mundial de Rusia y así como hay una competencia deportiva, hay especialistas que analizan qué país se llevaría la Copa en lugar de poner a sus mejores jugadores en el campo, los partidos se jugaran tomando en cuenta ciertos aspectos de la economía. La consultora PwC Argentina hizo el trabajo y el ganador resultó Islandia.

A fin de evaluar la performance de cada “equipo/país” en el certamen, se tomó como base la metodología planteada por Ricardo Hausmann, Jason Hwang y Dani Rodrik en el artículo “What you export matters” (“Lo que exporta, importa”); así se realiza un índice para estimar la productividad de los distintos sectores de la economía de cada país.

En el Grupo A, puede que Arabia Saudita sea el equipo con peor ranking Fifa de los clasificados, pero con la ayuda de los petrodólares liderarán el grupo junto con el anfitrión. La decepción es Uruguay ya que sus exportaciones de soja no pudieron hacerle frente al petróleo, rescatando únicamente un empate con Egipto.

En el Grupo B Cristiano Ronaldo no puede ayudar a su selección Portugal a clasificarse para la ronda decisiva, ya que su canasta de exportación es muy diversificada pero en bienes no tan productivos. Empatan contra Irán y vencerán ampliamente a Marruecos, último. España lidera cómodamente.

El Grupo C resalta por su paridad económica. Perú, a pesar de ser una economía en amplio crecimiento, queda rezagado. Los dos primeros puestos lo pelean Francia, Dinamarca y Australia. Los daneses, con el tercer PBI per cápita más grande entre los participantes, clasifican primeros. Los australianos –con más PBI que Francia- quedan terceros por su canasta especializada en productos poco productivos, como el carbón bituminoso y los minerales de hierro.

En el D Argentina se despediría en primera ronda con cero puntos. Islandia, país con menos población que el porteño barrio de Palermo, será el ganador del grupo por la gran especialización en la producción y exportación de petróleo; Nigeria empata ante Croacia y se impone a Argentina.

Suiza, poderosa económicamente, es uno de los grandes favoritos del mundial de la productividad. En el Grupo E clasificó con facilidad. Brasil, está en el top 10 de las economías del mundo, pero sus números per cápita y su canasta de exportaciones con productos como los frijoles de soja, tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja y mineral de hierro ocasionaron una derrota en el partido decisivo contra Serbia, quien centra su exportación en los vehículos de pasajeros.

El Grupo F, Alemania lidera con cinco puntos, los mismos que Suecia y Corea del Sur, pero por diferencia de goles queda primero y los suecos segundos. Corea del Sur y sus exportaciones de electrónica ocupan el tercer lugar. México, con su producción de petróleo y de vehículos, quedó con cero puntos pero muestran una canasta de exportación productiva mayor en relación a su PBI per cápita, pero no les alcanzó en este grupo con algunos de los países más productivos del mundial.

En el Grupo G, los dos claros favoritos son Bélgica e Inglaterra. A Bélgica le basta un empate para poder acceder como primero de grupo y gracias a su mayor proporción en la exportación de medicamentos, lo logra. En el otro juego de la jornada que se disputará en paralelo, Túnez se mide con Panamá y serán estos últimos, especializados en las exportaciones de la industria química, quienes logren el premio consuelo de los tres puntos al imponerse a Túnez y su canasta de exportaciones dominada por el petróleo.

El último grupo, el H, está dominado por Japón, tercera economía del mundo y primera de la Copa que no juegan China ni Estados Unidos. Polonia y su cartera industrial bien diversificada en bienes con alto grado de productividad, queda segunda. Colombia tercera y Senegal último; es el país con menor PBI per cápita del mundial.

La final la disputarán Suiza e Islandia, pero serán los vikingos quienes, a pesar de ser superados en veintiséis a uno en términos poblacionales, lograrán alzar la Copa.

