El Líbano protege el tráfico de cocaína de Hezbollah en América Latina

Las instituciones del país no son un contrapeso para Hezbolá, sino sus habilitadores

Días después de que la administración Trump se retirara del acuerdo nuclear con Irán, Washington aumentó las sanciones contra Hezbollah como parte de su ofensiva contra Teherán y sus representantes. Sin embargo, la política de Estados Unidos hacia el grupo militante libanés sigue siendo incoherente. Al iniciar operaciones contra Hezbollah al tiempo que apoya a las instituciones del estado libanés, la Casa Blanca termina por iniciar su propia búsqueda sobre las fuentes de financiación ilícitas del grupo.

Esta contradicción en el corazón de la política de Estados Unidos se está desarrollando ahora en Paraguay, donde la Embajada del Líbano está intentando bloquear la extradición del supuesto financista de Hezbollah, Nader Mohamad Farhat. Mientras que el arsenal y los combatientes de Hezbollah se concentran en el Líbano y Síria, América Latina es el centro de operaciones indispensable para las redes criminales que generan gran parte de los ingresos de Hezbollah .

Paraguay alberga una importante y creciente operación de lavado de dinero conectada con Hezbollah en la Triple Frontera, donde Paraguay se cruza con Argentina y Brasil. Cada vez más, los agentes locales de Hezbollah están involucrados en el auge local del tráfico de cocaína, y hay evidencia de que esta organización islámica está enviando altos funcionarios a la Triple Frontera para coordinar esas actividades.

Tras más de una década, cuando los legisladores estadounidenses descuidaron la Triple Frontera, ahora las investigaciones federales finalmente están desenterrando esquemas criminales multimillonarios dirigidos por Hezbollah. No fue una sorpresa que este grupo retrocediera aprovechando la influencia local. Era menos obvio que lo haría a través de la Embajada del Líbano, que es, técnicamente, un brazo de las instituciones estatales que Washington quiere fortalecer como contrapeso a Hezbollah.

El 17 de mayo, mientras el Tesoro de Estados Unidos anunciaba nuevas designaciones de Hezbollah, las autoridades paraguayas allanaron Unique SA, una casa de cambio en Ciudad del Este, en el lado paraguayo de la Triple Frontera, y arrestaron a Farhat, su propietario, por su papel en un presunto esquema de lavado de dinero de drogas por valor USD 1.30 millones. Se alega que Farhat es un miembro del Componente de Asuntos Comerciales, la rama de la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah a cargo de dirigir operaciones de tráfico ilícito y finanzas ilegales en el extranjero.

Las autoridades de Estados Unidos quieren extraditar a Farhat,y esa es la indicación más clara de que sus actividades de lavado de dinero afectaron al sistema financiero del país norteamericano. Pero el gobierno libanés quiere evitar que eso suceda. El 28 de mayo, el encargado de asuntos libaneses en Asunción, Hassan Hijazi, envió una carta al fiscal general de Paraguay para informarle que debería rechazar la solicitud de Estados Unidos de extraditar a Farhat.

Hijazi tiene el derecho de velar por los intereses de un ciudadano libanés. Podría ofrecer a los fiscales la cooperación de la embajada y poner a disposición de las instituciones libanesas cualquier solicitud que pueden tener. Interferir en el proceso legal de su país anfitrión, por otro lado, es una violación del protocolo diplomático y una señal segura de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beirut está priorizando los intereses de Hezbolá sobre los del Líbano.

Washington no debería permitir que esto se deslice silenciosamente, y tampoco Paraguay. Asunción debería declarar a Hijazi como persona non grata y despacharlo sin ceremonias al Líbano. Un paso así enviaría un mensaje claro al jefe de Hijazi, el ministro libanés de Asuntos Exteriores, Gebran Bassil: usted puede obtener ayuda de Estados Unidos o puede hacer la oferta de Hezbollah. Pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo y salirte con la tuya.

Estados Unidos debería dar garantías a Paraguay de que castigar al enviado y extraditar al culpable es el curso de acción correcto. El plan de lavado de dinero de Farhat es la punta del iceberg criminal de Hezbolá en la Triple Frontera. Los investigadores que allanaron el negocio de Farhat encontraron cheques aplazados por millones de dólares emitidos por compañías con los nombres del beneficiario deliberadamente en blanco. Algunas de las compañías son importadores mayoristas de productos de marca, una indicación de que la casa de cambio de dinero bien pudo haber sido parte de una red comercial de lavado de dinero para el narcotráfico. Para funcionar sin problemas, tales esquemas dependen de la complicidad de las autoridades locales, que rara vez controlan las mercancías entrantes y salientes que atraviesan la Triple Frontera semanalmente a través del Aeropuerto Internacional Guaraní de Ciudad del Este en un avión de carga desde Dubai y Estados Unidos.

Los casos pasados y en curso son una prueba de que el aeropuerto es una puerta de entrada para el tráfico ilícito, gran parte del cual pasa por los Estados Unidos. Un caso reciente en Miami, investigado por el Joint Terrorism Task Force Local del FBI, menciona específicamente un vuelo de carga semanal entre Miami y Ciudad del Este como la vía para la entrega de productos electrónicos falsificados. El año pasado, Paraguay extraditó a Miami a un narcotraficante libanés con vínculos con Hezbollah luego de que fuera descubierto transportando cocaína a través del mismo aeropuerto. Cuando lo arrestaron, las autoridades descubrieron que estaba conspirando para enviar 100 kilos de cocaína al mes a un socio comercial en Houston por carga aérea. Las visitas recientes de las autoridades de los Estados Unidos al aeropuerto solo han resaltado las flagrantes deficiencias en los controles locales.

Las autoridades paraguayas han cooperado, pero son susceptibles a la presión local. Es posible que nunca condenen a Farhat si lo juzgan a nivel nacional. Hay una historia de oportunidades perdidas para perseguir a Hezbolá en Paraguay. En diciembre pasado, el sistema penitenciario local permitió que dos presuntos traficantes de drogas de Hezbollah escaparan durante un traslado entre cárceles. Desde hace una década, Asunción no ha tomado medidas para imponer sanciones estadounidense contra los operativos de Hezbollah basados en la Triple Frontera, muchos de los cuales continúan viviendo y comerciando en el lado paraguayo de la frontera.

