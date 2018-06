Suba del dólar: el cambio en el BCRA no despierta entusiasmo y sigue la incertidumbre

El nombramiento de Luis Caputo como nuevo presidente del BCRA no fue suficiente para calmar al mercado de cambios. El dólar cerró a un récord de 28,85 pesos. Qué dicen los analistas

El dólar volvió a subir este viernes 42 centavos a $28,85 para la venta en bancos (1,5%) y registró así un nuevo máximo histórico en una jornada con alta volatilidad, y tras la renuncia de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central.

Los analistas financieros coincidieron en que el cambio de nombres al frente de la autoridad monetaria y la falta de anuncios concretos todavía no son convincentes y traen incertidumbre, que potencia la demanda de divisas y perjudica a la opción por activos en pesos.

Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, consideró que "el nombramiento de Caputo fue un golpe de efecto para calmar las aguas del mercado, pero no sé si fue el mejor jugador que se podría haber elegido para el cambio de expectativas, porque no es un tecnócrata de la política monetaria".

"Además es una señal débil desde la institucionalidad. Hasta hace 48 horas se presentaba a Sturzenegger como el funcionario que junto a Nicolás Dujovne rubricó el acuerdo con el Fondo, en el que se resaltaba la autonomía e independencia del BCRA. Con la llegada de Caputo, un ministro de Macri, la independencia a prori no queda bien establecida y es desalentador", señaló el economista.



Para Martínez Burzaco, "el mercado está esperando un anuncio más contundente. Caputo no salió a hablar y por la mañana aún no tenía su equipo confirmado. Supongo que estarán trabajando durante el fin de semana para brindar el lunes un anuncio más contundente".

"La situación urge tanto que puede pasar mucho tiempo hasta que sea confirmado por el Senado. El mercado necesita tener una idea clara sobre el tipo de cambio de equilibrio que pretende el Central, si hoy está barato o caro, cómo va a intervenir la entidad, si es que lo va a hacer… Hay muchas dudas y cabos sueltos", enumeró el director de MB Inversiones.

Cecilia Ronchi, gerente de Trading de GMA Capital, puntualizó que "el cambio de Caputo, dado que el dólar no bajó, puede ser tomado como neutral en el mercado. En realidad, la percepción es que no ha cambiado nada. Es pronto como para decir qué va a pasar, pero se trató de un cambio de nombres y no de de fondo".



"En el mercado de cambios el volumen operado el viernes fue mayor que el jueves (unos USD 590 millones). Si bien el precio del dólar subió, cuando se ven puntas vendedora y compradora, el mercado tampoco está de acuerdo con este nivel del dólar", continuó Ronchi. Al cierre de las operaciones mayoristas, las posturas vendedoras pedían $28,45 por dólar, pero la demanda estaba dispuesta a convalidar 28,05 pesos.

"La estrategia del BCRA es no intervenir, las participaciones vendedoras serán anticipadas por subastas. No voy esperar intervenciones oficiales, así que también hay que esperar que continuará el volumen bajo de operaciones", manifestó la gerente de GMA.

El ex director del Banco Central, Arnaldo Bocco, señaló con preocupación que "el tipo de cambio hoy no tiene techo, el dólar puede superar los 30 pesos antes de fin de año", debido a la debilidad macroeconómica. "La situación da miedo, la deuda es muy grande y ya no hay confianza en el Gobierno", afirmó.



Bocco dijo que "la crisis fue generada por la pésima gestión económica y cambiaria del Gobierno", mientras que "el Central agravó el problema de cuentas externas por una pésima política monetaria. Se podrían haber evitado muchos errores: dejarle al campo que tenga las divisas afuera es uno de ellos".

Después de aumentar casi 22% en mayo, el dólar ya suma un alza de 13,1% en junio. Desde que empezó el 2018 se encareció 52,5%, frente a una inflación que se aproxima al 14% en el primer semestre del año. En doce meses el salto del tipo de cambio fue de 78,1%, frente a una inflación inferior al 30 por ciento.

Alejandro Bianchi, director de InvertirOnline, apuntó que "ya veníamos con una suerte de pérdida de confianza en los jugadores en el sentido de que el Central pronosticó una cosa en 2016 y le erró; en 2017 pasó igual, y por tercera vez y de forma muy fuerte, con un dólar por arriba de 28 pesos, las metas de inflación del 12% inicial y de 15%, quedaron muy lejos".



El economista Gustavo Ber opinó que "más allá de la positiva reputación de Caputo en los mercados financieros, su nombramiento en la conducción del BCRA no logró despertar entusiasmo, ya que los inversores siguen preocupados por la capacidad para resolver los desequilibrios 'macro', recuperar la confianza y cumplir con los duros deberes del FMI para contar con sus fondos".

SALEN AL RUEDO BONOS DEL TESORO

Ante una fuerte expectativa sobre cuál iba a ser la estrategia cambiaria del nuevo titular del Banco Central, Luis Caputo, en la plaza financiera observaron que se profundizará la iniciativa de emitir bonos del Tesoro a mayor plazo y menores tasas que las LEBAC, en el pasivo del BCRA.

La Secretaría de Finanzas informó la licitación de dos bonos por un equivalente de hasta USD 4.000 millones, a ser suscriptos tanto en pesos como en moneda norteamericana. Una emisión será en moneda dual -pesos argentinos y dólares- al 2019 y otro solo en pesos, a tasa fija, con vencimiento en noviembre de 2020.

"Veo esto como un acuerdo del equipo económico con los bancos locales para ir desarmando esta bola de LEBAC, porque emitir nuevos bonos con esta incertidumbre es exponerse mucho. No es coincidencia que se licite un día antes del mega vencimiento del BCRA", expresó Diego Martínez Burzaco.



Pero esta estrategia también provocó un mayor desarme de tenencias en LEBAC en el mercado secundario, donde las tasas de interés implícitas alcanzaron el 60%, todo un síntoma de desconfianza sobre la deuda del Banco Central.

La entidad monetaria deberá afrontar la próxima semana un vencimiento de Letras por más de $500.000 millones, pero persisten las dudas de los operadores sobre la posibilidad de que se renueven en su totalidad, aun con tasas del 40% anual. Más pesos en el mercado podrían potenciar un aumento del dólar.

No obstante, Cecilia Ronchi, de GMA Capital, advirtió que "a seis días de la licitación de LEBAC la tasa que hay que estar mirando es la de 33 días, que se situó en alrededor del 40 al 43 por ciento. Estos rendimientos tienen que ver con el miedo de la gente, que está saliendo de LEBAC", pues cuando hay mayores vendedores que compradores en el mercado secundario, bajan los precios y suben las tasas.



"El BCRA ya fue absorbiendo vencimientos con sus compras de LEBAC en el mercado secundario. La gente que quiso salir y comprar dólares ya los compró", agregó.

Por la mañana, el ministro Dujovne afirmó que trabaja junto a la nueva conducción del Central en "una solución integral y definitiva para las LEBAC", debido a que el desarme de este stock es uno de los fundamentos del acuerdo crediticio alcanzado con el FMI.

