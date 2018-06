¿Quiénes son los actores que apoyaron a Érica Rivas y por qué lo hicieron?

Hace unos días estalló el escándalo entre Valeria Bertuccelli y Ricardo Darín, tras el supuesto destrato que recibió ella cuando compartieron escenario en Escenas de la vida conyugal.

Inmediatamente, la actriz que la reemplazó en la obra -y que también fue mencionada por Bertuccelli como que vivió algo parecido- Érica Rivas, le manifestó su apoyo a través de las redes sociales: “Vale. Sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan” escribió en Instagram junto a su foto.

La publicación acumuló más de 6 mil “me gusta”, entre los que figuran muchos colegas, que posiblemente conocían esta historia y estaban ansiosos que los protagonistas la cuenten.

Gastón Pauls, Leo Sbaraglia, Gloria Carrá y Gabriela Toscanofueron algunos de los que le mostraron su apoyo a Rivas, con ese simple gesto. Algunos más jóvenes, como Ángela Torres y Grego Rosello, también dijeron presente.

Antes, Paola Krum además del like, había felicitado a Bertuccelli en los comentarios: “Vale… te admiro y te adoro… ¡por fin!”.

Valeria Bertucelli fue protagonista del éxito teatral Escenas de la vida conyugal, en 2013, junto a Ricardo Darín. Después de un año, anunció su renuncia sorpresivamente, y fue reemplazada por Erica Rivas, que también se bajó al poco tiempo.

Ahora, la actriz por fin juntó el coraje para hablar públicamente del tema, y denunció el “destrato” de Darín: “Me sentí muy mal, la pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato con alguien que quería como amigo”, dijo, en diálogo con Luis Novaresio.

Darín no se quedó a atrás, y en una entrevista en Intrusos(América, a las 13) dio su versión de los hechos: “Hubo algunas desinteligencias, porque no puedo mentir o ser hipócrita…pero de ahí a llegar a un maltrato, o destrato que creo que es peor, no estoy de acuerdo con eso”, reconoció.

Sin embargo, no dejó de pedirle disculpas: “Pero hoy no me quiero detener en eso, hoy le quiero pedir disculpas públicamente para que se tranquilice su alma. Hoy es un día muy importante para las mujeres y creo que no debemos ocupar más espacio con esto… yo la sentí y la vi dolida y me angustió muchísimo eso”, agregó.

