Natalie Weber recordó su lucha contra el cáncer: "Sólo le pedí a Dios poder ver crecer a mis hijos"

En abril de 2016, a Natalie Weber le diagnosticaron cáncer de mama y su vida cambió para siempre.

"Un día, me estaba bañando, me palpé y sentí una bolita. El médico pensó que podía ser hormonal. Me hice los estudios y me salieron unas calcificaciones primero, y tras un estudio más complejo, los médicos me detectan el cáncer de mama, un tumor en la lola izquierda", relataba Natalie en 2016, en Desayuno Americano, el ciclo que en aquella época era conducido por Pamela David. Luego, llegaría la mastectomía y la esperanza de que la enfermedad desapareciera del todo.

Finalmente, en enero de este año, Natalie gritó en las redes sociales que se había librado de su sufrimiento.

"Resultado de mi control: SANA y LIMPIA de enfermedad!!!!!!!!!!!",comunicaba la bellísima morocha.

Hoy, a cuatro meses de haber anunciado su curación, Natalieestuvo como invitada en Pampita Online y no puso evitar quebrarse al hablar del calvario que tuvo que atravesar en aquel momento.

"Pensé que no iba a poder ver crecer a mis hijos", arrancó a contar, para luego hablar del apoyo recibido por parte de su marido, Mauro Zárate: Fue muy importante, no sé si yo hubiera podido superar este momento si no estaba con él. Es como que de un momento a otro estás cerca de la muerte y bueno...Me emociono un poco", dijo, entre lágrimas.

"Hice 35 sesiones de radioterapia y en noviembre el médico me dijo 'bueno, andá tranquila, en marzo hacemos el primer control'.Y yo le decía no, yo me quiero sacar todo porque tengo miedo, al tener 30 años las células se reproducen mucho más rápido y tenés más probabilidad...", explicó luego.

"Y bueno, él en febrero se rompe los ligamentos cruzados, lo operan en Barcelona y tenemos que volver al país, y yo justo en marzo tenía mi control. Y ahí cuando voy, fui re segura, no es que estaba maquinándome ni nada, y apenas la especialista en imágenes apoya el ecógrafo me dice acá hay que punzar, y ahí se me vino el mundo abajo porque además dicen que cuando vuelve la enfermedad es peor, vuelve más fuerte, entonces ahí mi médico me dijo vamos a tener que hacer una mastectomía bilateral", relató.

"Yo le pedí a Dios solamente poder verlos crecer. Rocco tenía diez meses, y yo adentro mío cuando me levantaba decía si yo me muero él no se va a acordar de mí porque es muy chiquito, entonces eso me mataba", concluyó Natalie a pura emoción.