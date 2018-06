La economía no tiene solución, Federico Sturzenegger fue eyectado del Banco Central

Mario Quintana logró su objetivo: desplazar a Federico Sturzenegger del Banco Central, aunque se lo presenta como una salida voluntaria de la persona que firma el documento gubernamental que ingresó hoy (14/06) al Fondo Monetario Internacional: ¿?

Quintana -pero también Gustavo Lopetegui-, lo acusaban de una gestión recesiva e inconveniente del BCRA, al menos para los intereses de Mauricio Macri.



Nicolás Dujovne fue ascendido a ministro de Hacienda y Finanzas, tal como lo fue Alfonso Prat-Gay en diciembre de 2015.



El ex colaborador de Prat-Gay, Luis Caputo, quien acumula varias causas penales en su contra, deja el ahora exMinisterio de Finanzas, y asume como presidente del Banco Central. Esto provocará cambios en secretarías de Estado y el directorio del Banco Central. Se afirma que'Sturze' terminó renunciando cuando le pidieron desplazar a 2 directores, y habría que recordar que Néstor Kirchner hizo lo mismo con Alfonso Prat-Gay quiso eliminarlo del BCRA para designar a Martín Redrado.

¿Cómo reaccionará el mercado? Sin duda es un equipo económico más homogéneo, pero también hay quienes cuestionan el desempeño de Caputo en el endeudamiento público argentino.

Además, anticipan enormes dificultades de Caputo para lograr que el Senado le conceda la designación al frente del BCRA, y probablemente por eso Mauricio Macri lo ha designado "en comisión".

Pero, sin duda, Macri ha decidido un cambio importante para responder al mercado que ubicó al dólar arriba de $28. Sin embargo, para la mayoría la paridad cambiaria no pasaba por $25 sino más alto, en especial con el proceso inflacionario que ha ocurrido en los recientes 60 días.

Cuando se difundió el acuerdo con el FMI pareció que Sturzenegger era el gran ganador por el respaldo a la autonomía del BCRA, sin embargo el respaldo fue al BCRA y Macri ha cambiado al presidente que tendrá que ejecutar la autonomía, que es un funcionario no autonómo porque es el primo de Nicolás Caputo, el íntimo amigo de Menem y un interlocutor frecuente de "los ojos y oídos" del Presidente.

Federico Sturzenegger envió una carta a Macri: "en los últimos meses diversos factores fueron deteriorando mi credibilidad como Presidente del Banco Central, atributo clave para llevar adelante la coordinación de expectativas tan importante en la tarea que se me había encomendado".

La carta completa:

Buenos Aires, 14 de junio de 2018

Estimado Sr. Presidente

Hace ya más de 10 años usted me convocó para participar de un proyecto político con la ambición de hacer una transformación profunda del país. En particular, con el objetivo de consolidar la República, mejorar los estándares éticos y profesionales de la administración pública, reducir los niveles de pobreza y lograr una mayor igualdad de oportunidades que permitan a cada argentino desarrollarse en paz y con alegría.

A lo largo de estos 10 años Ud. me ha honrado, no sólo con la posibilidad de ser parte de este proyecto, sino también encomendándome desafíos personales y profesionales, que son el sueño de cualquier economista.

A su vez, en estos años, se han logrado importantes logros en la consecución de estos objetivos, entendiendo que el camino del progreso no es un camino lineal, sino que está lleno de avances y retrocesos, pero que seguramente llevará a buen puerto, si lo guía, como es en su caso, la buena fe y la capacidad de escucha, dos virtudes por las que siempre lo admiré.

En el tiempo que trabajamos juntos, he sentido su respaldo a mi persona de manera inquebrantable y fui inspirado por sus valores de honestidad, profesionalismo, desprendimiento, y altruismo que son los que me llevaron a ser parte de este proyecto, y por los que siento una enorme deuda de gratitud por habérseme permitido ser parte.

Dicho esto, en los últimos meses diversos factores fueron deteriorando mi credibilidad como Presidente del Banco Central, atributo clave para llevar adelante la coordinación de expectativas tan importante en la tarea que se me había encomendado; motivo que hoy me impulsa a presentarle mi renuncia, indeclinable, al cargo de Presidente del Banco Central con el que Ud. me honrara.

Una vez más, eternamente agradecido por las oportunidades que me ha dado y el extraordinario privilegio de haber compartido esta parte del camino con Ud.

Atentos saludos, Federico Sturzenegger.

Con Información de Urgente24