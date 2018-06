Aborto: Si la mujer tiene opción de elegir, ¿el hombre debería poder elegir si hacerse responsable o no del niño?

Si el aborto pasa a ser libre y gratuito significa que luego de producirse el embarazo es opcional continuar o terminar el mismo. En una relación de pareja estable o no, ¿cómo se reglamentaría la ley en caso de que el hombre quiere tener el hijo y la mujer no? Todo indica que solo se tomaría en cuenta la voluntad de la mujer por lo que el padre perdería su derecho a la paternidad. Ahora bien si el caso es que el hombre no quiere ser padre pero la mujer si desea continuar con el embarazo ¿el padre podría obligarla a abortar? Lo lógico sería que no.

Actualmente si una mujer es madre puede reclamar al padre del menor e inclusive a sus abuelos una cuota alimentaria para sostener económicamente al hijo. Inclusive después de la reforma del código civil se puede solicitar la asistencia económica durante el embarazo para paliar los gastos del mismo. Con la sola prueba de la paternidad o con su presunción (en caso de que se negase el hombre a una análisis de ADN) los tribunales del país automáticamente fijan una cuota alimentaria a favor del menor, luego el monto de dicha cuota varía en cada caso según las circunstancias particulares del mismo (situación económica del padre, cantidad de hijos etc).

En caso de sancionarse la ley de aborto, ya que el hombre quedaría excluido de la decisión de que se continúe o no con el embarazo por lo menos debería tener derecho a decidir sobre las consecuencias jurídicas va a enfrenar en caso de ser padre. Es decir, debería el hombre manifestar dentro del plazo previo al aborto si desea ser responsable económicamente del hijo y si desea ejercer la futura paternidad o no. La manifestación podría ser espontánea en el Registro Civil, en alguna comisaria, se lo podría intimar al padre para que respondo por carta documento etc.

Si la madre tiene la opción de elegir ser madre o no, el padre debería tener el derecho correspondiente de optar si quiere ser responsable del hijo o no. Esta opción que se le daría al padre sería una forma de igualarlo en sus derechos con la madre, de lo contrario el hombre estaría desfavorecido en la ley y solo pesarían sobre el obligaciones pero no derechos. Esta podría ser una consecuencia jurídica derivada de la ley .

